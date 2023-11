Igea presenta una denuncia contra García-Gallardo(Vox) por un delito de odio hacia los migrantes llegados desde Canarias

El procurador Francisco Igea ha registrado este lunes una denuncia en la Fiscalía de Valladolid contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, por un posible delito de odio de carácter "reiterado" con el "agravante", además, de que se trata de "una figura pública con autoridad". Igea ha denunciado, en concreto, los hechos sucedidos en la noche del pasado 25 de octubre en el balneario de Las Salinas de la localidad vallisoletana de Medina del Campo hasta donde se desplazó el vicepresidente ante la llegada de inmigrantes desde Canarias, hecho que calificó de "invasión migratoria de varones en edad militar". A esto ha añadido que García-Gallardo aludió al "riesgo" que este hecho suponía para las mujeres, "marcándoles claramente como un colectivo peligroso y potencialmente delictivo", declaraciones que generó "múltiples reacciones". "Lejos de rectificar se ha reafirmado en sus declaraciones y en sus intenciones", ha lamentado Francisco Igea que ha denunciado también las declaraciones del vicepresidente de la Junta en su visita a la Asociación de Vecinos de las Delicias donde insistió en marcar como "peligroso, y potencialmente delincuentes", la existencia de centros de refugiados en la ciudad del Pisuerga. Finalmente, ha denunciado las últimas manifestaciones del vicepresidente de la Junta frente a la sede del Partido Socialista en Valladolid en las que ha coreado frases como 'España cristiana, no musulmana' o 'Fuera MENAs de nuestros barrios'. "De todas estas cosas hay constancia videográfica, hemos aportado los datos de la prensa, hemos aportados los vídeos, hemos aportado las informaciones", ha explicado el denunciante que apela al artículo 510, 1 a "por fomentar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia hacia los inmigrantes por razón de su pertenencia a la religión o por su raza, en el caso a la religión musulmana, o por su raza, en el caso del balneario de las Salinas". Francisco Igea ha aclarado que hay jurisprudencia que contempla que no es preciso que se produzcan actos violentos o incitación directa a la misma y ha advertido de que se están viviendo "momentos de elevadísima tensión social" que le hacen pensar que las manifestaciones en las que ha participado García-Gallardo "entrañan un grave riesgo". El procurador por Valladolid ha lamentado que en los actos en los que ha participado García-Gallardo se ha "señalado" a otros colectivos no protegidos por el citado artículo 510, como la prensa, y se ha reafirmado en que la actitud del vicepresidente de la Junta es "altamente peligrosa" y "delictiva". "Será la Fiscalía quien dará curso o no a esta denuncia", ha sentenciado Igea que ha asegurado que no le gusta tener que haber llegado hasta este punto, para lo que ha solicitado previamente una rectificación tanto al Gobierno autonómico como al propio vicepresidente. "No lo hemos conseguido", ha lamentado Igea que ha reprochado a García-Gallardo que haya insistido en manifestarse "en público y en privado como una persona con un carácter abiertamente xenófobo", tras lo que Fiscalía tendrá que determinar ahora si es delictivo o no. Y ha advertido de que si el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no reacciona y no destituye al vicepresidente puede derivar "en una situación mucho más peligrosa", ante lo que Igea ha decidido presentar esta denuncia.