Fisac: "El partido ante Kalev tiene importancia para las siguientes fases"

Zaragoza, 20 nov (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que el partido que este martes enfrentará a su equipo contra el Kalev Cramo estonio en la capital aragonesa tiene importancia para lo que ocurra en las siguientes fases de la Copa Europa FIBA, a pesar de que el conjunto maño será líder del grupo aunque pierda.

El técnico del conjunto zaragozano ha explicado que en la siguiente ronda de la competición ganar o perder frente al conjunto báltico no tendrá ninguna repercusión pero sí en caso de acceder a las eliminatorias de octavos de final.

"Quiero dar importancia al partido de mañana en las siguientes fases ya que los mejores primeros tienen una condición distinta, no en la siguiente fase pero sí en octavos. Si has tenido un mayor número de victorias entre las dos fases juegas con el factor campo a favor", ha analizado.

Con respecto al encuentro de competición europea ha señalado que lo que intenta es reforzar las carencias defensivas y de rotaciones y saber a qué tienen que jugar en todo momento.

"El equipo está anotando bien pero tiene que jugar con más criterio a nivel defensivo. Somos un equipo con una línea exterior muy joven, ya que Santi Yusta es el mayor con 26 años, y están compitiendo todos los días", ha destacado.

A este respecto ha apuntado que están jugando con dos cincos "y es muy distinto todo".

"Intento usar todo lo que puedo para trabajar al equipo contrario, pero ahora mismo estoy más por reforzar", ha asegurado.

El preparador segoviano ha comentado que frente al Kalev hará rotaciones con todos los jugadores que tiene disponibles porque también tiene la mente puesta en el importante partido de ACB que debe disputar el equipo el próximo fin de semana en la pista del Río Breogán, que ha calificado como "imprescindible e importantísimo" para los dos equipos.

Preguntado por si el club va a ejercer el derecho a corte del contrato de Obi Emegano, cuya clausula finaliza este martes ha señalado que será el club el que lo dé a conocer ese mismo día.

Con respecto a la situación de Jahlil Okafor, tras el interés mostrado por el equipo chino del Zhejiang Lions, ha señalado que ni el club ni él quieren que se vaya pero que "la economía manda".

"Por parte del club no tengo ninguna información para deciros si se va a marchar o no. Sí que he hablado con el jugador y tengo información. Es una persona extraordinaria, sé lo que puede acontecer pero tengo que respetar lo que él me va contando cada día. Ahora mismo sería volver a empezar y ni el club ni yo lo queremos. Ante las condiciones económicas que le ofrecen poco puedes hacer aunque está bien está a gusto aquí", ha destacado.

El preparador del conjunto 'rojillo' opina que si se marcha será "un error" para la carrera deportiva del pívot.

"Creo que se equivocaría porque después de cuatro años en los que ha jugado 15 ó 20 partidos, aquí está jugando todos los días y está mejorando su aspecto físico, aunque aún le queda. Le estamos cuidando y yo creo que si se queda aquí su carrera se va a alargar diez años y si se marcha a otro sitio va a jugar cinco. Al final, ¿donde está el dinero, en ganarlo hoy o en ganarlo después? Cada uno tiene su forma de pensar", ha analizado.EFE

