¿Está dispuesto el consumidor a comprar alimentos sostenibles a precios razonables?

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"SYNPTNC ha organizado una jornada con varias asociaciones de consumidores para mostrarles la realidad de la producción de alimentos y bebidas, y cómo eso afecta a los precios de la cesta de la compra

“Si yo no produzco, tú no comes” (SYNPTNC), iniciativa impulsada por Agrifood Comunicación y Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha organizado una jornada bajo el título, “Alimentos sostenibles a precios razonables” con el objetivo de ayudar a los consumidores a entender la verdadera situación del sector alimentario y cómo esta afecta a los precios de los alimentos y bebidas en nuestro país; y además valorizar el trabajo de los agricultores, ganaderos, pescadores, industria de transformación y las empresas que los comercializan.

Así, la iniciativa “Si yo no produzco, tú no comes” pretende explicar a la sociedad la importancia de la actividad de todos los operadores para poder disponer de alimentos y bebidas en cantidad suficiente y a precios razonables a todas las partes de España. Para ello ha diseñado una serie de acciones, dentro de las cuales se enmarca esta jornada y la firma de un acuerdo con diversas asociaciones de consumidores como FUCI, AVACU-CECU, UNAE y UCAUCE para favorecer el derecho a la información en materia de la cadena de valor, salud, seguridad alimentaria y luchar así contra la desinformación que existe hoy en día para la sociedad.

La jornada ha contado para su apertura con la participación de Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España; y Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI).

Samayoa ha señalado que “existe un cambio en el proceso de decisión de compra de productos alimentarios por parte de los consumidores, ya que mientras antes primaba la calidad frente al precio, hoy en día ocurre lo contrario. En el momento de la compra el consumidor valora primero su bolsillo por encima de la calidad de los productos”.

El evento ha continuado con la celebración de una mesa redonda en la que han estado presentes María Amores, directora de Marketing y Comunicación de Grupo Montes Norte; Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario; y Manuel Martín, secretario general de la Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE).

Los participantes de la mesa han recordado como, a pesar de la difícil situación económica que vive la cadena alimentaria, el sector está dando la talla y generando alimentos para la sociedad en cantidad suficiente a los precios más asequibles posibles.

En este sentido, los ponentes han señalado que el consumidor desconoce la verdadera realidad del medio rural y se resigna ante el incremento de los precios, sin saber a qué se debe, lo cual no es positivo porque genera especulaciones y hace que llegue a la sociedad información irreal, que no se corresponde en absoluto con el valor que tienen los alimentos y menos aún con el precio que finalmente tienen en los lineales.

Por este motivo, los organizadores de la iniciativa “Si yo no produzco, Tu no comes han lanzado esta campaña de información a través de la cual se explica a los consumidores el trabajo de la cadena de valor, las dificultades que vive y sobre todo su contribución a la sociedad a través de la producción de alimentos, pero siempre respetando el medio ambiente, el bienestar animal, la biodiversidad, además de ser motor económico del medio rural que es donde básicamente se ubican todos los productores de alimentos.

Hasta el momento, son 39 las organizaciones que apoyan esta iniciativa, como son: Elanco, Trops, SIG Iberia, Central Lechera Asturiana, Foro Interalimentario, Massey Ferguson, Banco Sabadell, 5 al día, Acor, Agragex , AgroBank, Anove, Aseacam, Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, Bayer, CarniMad, Cepesca, Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Emcesa, Huercasa, Interpalm, Konfekoop, Luxeapers, Okin, Octaviano Palomo, Pesca España, Rijk Zwaan Ibérica, Selectos de Castilla, Topigs Norsvin, Urcacyl, Udapa, Hispatec, Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Si quieres conocer más de esta iniciativa, podrás obtener información en la página web www.siyonoproduzcotunocomes.com o en el teléfono 91 721 79 29.

Contacto:

Mari Carmen Martínez – +34 91 721 79 29

info@siyonoproduzcotunocomes.com"

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.