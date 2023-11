Escribá: "Sería un gusto volver a final de temporada a celebrar algo gordo"

Zaragoza, 20 nov (EFE).- Fran Escribá, que este lunes fue destituido como entrenador del Real Zaragoza, dijo que, aunque no sea como técnico del equipo aragonés, sería "un gusto" volver a final de temporada para celebrar "algo gordo".

En una rueda de prensa, el ya exentrenador del Real Zaragoza señaló que la despedida debe ser "para agradecer y nunca para reprochar".

"Quiero agradecer a todo el mundo que me ha apoyado desde que llegué. He pasado un año extraordinario y en una ciudad extraordinaria con una afición que me ha tratado muy bien y estoy enormemente agradecido a todo el mundo por el trato recibido", destacó.

Asimismo, dijo que de Zaragoza se lleva dos amigos, el director general del club, Raúl Sanllehí, que fue quien apostó por él, y el director deportivo, Juan Carlos Cordero.

Emocionado, manifestó que su destitución "puede ser una decisión lógica".

"Aunque la gente dudara, creo que podíamos haber sacado esto adelante. Le deseo mucha suerte al entrenador que venga a sustituirnos, que creo que podrá sacar esto adelante", añadió.

Escribá explicó que se ha despedido de la plantilla, a la que agradeció el esfuerzo que ha hecho y calificó como un grupo "buenísimo".

"Espero que con mi salida se relaje la tensión que hubo en el ultimo partido. He recibido un apoyo extraordinario de la gente. A los que somos de fuera nos han hecho ver que ser zaragocista no es fácil pero que uno se empapa de eso y que es bonito. Son un grupo de chavales fantástico que quieren y sienten al club y espero que se les dé apoyo porque van a dar todo lo que tienen para sacar adelante este proyecto que estoy convencido que lo van a hacer", subrayó.

Escribá afirmó que ha sido muy feliz en Zaragoza y que el recuerdo que se lleva es "extraordinario".

"Me voy con la sensación de que solo estos dos últimos meses han sido malos. Vinimos en un momento difícil y revertimos la situación. Conseguimos algo importante, que es una conexión entre club y afición que gente que es de aquí me dijo que en los últimos años no se había conseguido. Esa inercia se notó en el inicio de un proyecto ilusionante con la respuesta de la afición. Tuvimos un inicio ilusionante pero luego vinieron los problemas a través de los resultados", recordó.

El extécnico zaragocista resaltó que por encima de que se sienta o no culpable y de que en algunas cosas lo es, se siente responsable porque es la cabeza visible del proyecto.

"Igual que en mí queda un recuerdo extraordinario de la afición, quisiera que ellos tuvieran un buen recuerdo de un cuerpo técnico que hizo lo mejor posible por este club, que ayudó y que se va muy agradecido a todos", destacó.

Escribá puso en valor que con él hayan debutado jugadores de la cantera y agradeció el apoyo del cuerpo técnico del filial: "Nos han ayudado a que debuten unos cuantos chavales y es un orgullo haber contribuido a que siga la producción". EFE

