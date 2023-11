El PSOE dice que Feijóo sigue "en shock" por el resultado electoral y le pide que arrime el hombro con el Gobierno

El PSOE carga contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al afirmar que sigue "en shock" después del resultado de las elecciones del 23 de julio que le han impedido ser presidente del Gobierno y le pide que arrime el hombro con el nuevo Gobierno designado por Pedro Sánchez. Además el PSOE ha replicado a Feijóo por decir que los socialistas alientan la violencia al conceder la ley de amnistía y cree que estas no son palabras propias de un demócrata. Los socialistas afirman que Feijóo no ha asumido que los ciudadanos le han colocado en la oposición y sostienen que no ha dado ninguna muestra de reacción después de su "fracaso electoral", según indican fuentes socialistas. El PSOE responde de este modo a las declaraciones de Feijóo al diario 'El Mundo', recogidas por Europa Press en las que afirma que el Gobierno de Sánchez es un "paréntesis" y asegura que devolverá la esperanza a los españoles descontentos con la ley de amnistía que los socialistas han pactado con los independentistas catalanes. Los populares, además, han recriminado a Sánchez que mantenga 22 ministerios , ha calificado de "provocación" la continuidad de Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior y ha censurado el ascenso de Félix Bolaños, que ahora asumirá Presidencia pero también Justicia. En cualquier caso, consideran que será Carles Puigdemont el que "decidirá quién sigue y por cuánto tiempo desde su exilio en Waterloo", según indicaron fuentes del partido. En Ferraz por el contrario consideran necesario que el PP y Feijóo "asuman ya la realidad" para que haya un partido en la oposición dispuesto a "arrimar el hombro" que "abandone la política del NO", indican. Señalan además que Sánchez ha formado un Gobierno "sólido" para una legislatura de cuatro años. Por otro lado, el PSOE ha replicado a Feijóo, que en la citada entrevista afirmó que el Gobierno de Sánchez está "alentando" a la violencia "porque la está amnistiando". "Es muy difícil que no haya personas ultras, gamberros, profesionales de los altercados y de la crispación, que crean que sus acciones quedarán exoneradas también", afirmó Feijóo. Para el PSOE estas palabras "no son tolerables ni propias de un demócrata" y exigen a Feijóo que condene la violencia contra las sedes socialistas, contra cargos y militantes, así como las amenazas en las redes sociales "con toda la contundencia".