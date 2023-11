El letrado del Congreso ve dudas constitucionales en la ley de amnistía, pero no tan palmarias como para inadmitirla

La Secretaría General del Congreso, que ocupa Fernando Galindo, admite que puede haber "posibles motivos de inconstitucionalidad" en la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, pero no existe una contradicción tan "palmaria" con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación. Así lo señala en el informe que ha preparado para que la Mesa del Congreso tome una decisión sobre la calificación del texto en su reunión de este martes. En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, y que no tiene carácter vinculante, el letrado mayor detalla que la iniciativa no entra en contradicción "evidente y palmaria" con el artículo 62, letra i de la Constitución que impide "autorizar indultos generales", lo que a su juicio sí ocurría en la amnistía que presentaron los independentistas en 2021. Eso sí, también admite que el Tribunal Constitucional sí podría encontrar algunos "incumplimientos" según la interpretación que haga en el futuro del texto de la ley. Según recalca, el trámite de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias "no está configurado como un control previo de constitucionalidad" y que la no calificación de una iniciativa siempre es "excepcional". (((HABRÁ AMPLIACIÓN))))