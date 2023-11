El Banco de España aboga por limitar los saldos que podrían tenerse en euros digitales

Madrid, 20 nov (EFECOM).- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha abogado este lunes por que el Eurosistema fije límites máximos a la tenencia de saldos que en el futuro podrían tenerse en euros digitales si la divisa virtual acaba siendo una realidad.

El euro digital no puede comprometer la estabilidad del sistema financiero y monetario, ha insistido durante su intervención en la convención anual de la Asociación de Mercados Financieros, en la que ha explicado que la decisión de lanzar un euro digital todavía no está tomada.

Por esa misma razón tampoco está decidido en qué importe se fijarían los límites a la tenencia de saldos en euros digitales, cuestión que solo será posible abordar tras un intenso análisis y tomando en consideración las condiciones económicas del área del euro en el momento en que el euro digital fuera a emitirse.

Dicho esto, en el plano teórico ya existen estudios que sugieren la efectividad de estos mecanismos, una vez ajustados a la situación particular imperante en el mercado, ha añadido Hernández de Cos.

El gobernador ha insistido en la relevancia del proyecto del euro digital para el área del euro.

A juicio de Hernández de Cos, "un euro digital sólidamente anclado en un marco legal del más alto nivel y bien diseñado tiene potencial para ofrecer ventajas significativas a los ciudadanos europeos".

En cualquier caso, ha justificado que el BCE esté llevando a cabo su análisis sobre el posible lanzamiento de un euro digital "con la máxima cautela".

Aunque en estos momentos no se perciba como acuciante la necesidad de poner en circulación un euro digital, Hernández de Cos ha considerado que a la velocidad a la que avanza la digitalización, en general, y la de los pagos, en particular, conviene no subestimar el riesgo de que en un futuro no necesariamente muy lejano nos enfrentemos a un escenario que apenas se parezca al actual.

"Nuestra responsabilidad, la del banco central pero también la de la industria financiera, es estar preparados para asegurar que un servicio esencial para el bienestar de nuestra sociedad, como es el sistema de pagos, no se vea amenazado", ha concluido. EFECOM

mbr/jlm