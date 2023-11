Belarra carga contra Díaz por montar un "partido unipersonal" para eliminar a Podemos y expulsarles del Gobierno

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de impulsar un partido político "unipersonal", en connivencia con el PSOE, para sustituirles por una izquierda "subordinada" a los socialistas, que se ha plasmado con su "exclusión" en el Ejecutivo de coalición. Así lo detalla en una carta dirigida a la militancia del partido esta tarde, en la que defiende que profundizarán en su autonomía política de Sumar como la "semilla" para garantizar no solo la continuidad de Podemos, sino su crecimiento. Es decir, un nuevo escenario en el cual las cosas son distintas, deslizando así su afán de diferenciación respecto al proyecto de Díaz. La misiva llega en pleno cisma entre Sumar y Podemos que se agrandó el pasado viernes, cuando Díaz remitió una oferta para que el representante de Podemos fuera el secretario de Estado Nacho Álvarez y cesar los ataques a su proyecto, asumir la disciplina del Gobierno en el Congreso y concurrir juntos a las elecciones europeas. Algo que fue rechazado por Belarra recriminando a Díaz que formaba parte de su estrategia para vetarles del Gobierno, dado que la apuesta del partido era la hasta hoy ministra de Igualdad, Irene Montero. Y esta mañana, dentro de este choque permanente desde hace meses, la secretaria general de Podemos ha tildado de "injusta" y "un grave error político" que hayan quedado apartados del Gobierno, una vez que los ministros del socio minoritario son Ernest Urtasun (comunes), Bustinduy (Sumar), Sira Rego (IU) y Mónica García (Más Madrid). ESTRATEGIA PARA REEMPLAZAR A PODEMOS POR UNA IZQUIERDA SERVIL "Lo ocurrido estos días no es sino la confirmación final de una estrategia determinada y mantenida en el tiempo por parte del PSOE y Sumar que tiene como objetivo evidente la sustitución de Podemos por otra fuerza política que pueda representar simbólicamente a la 'izquierda', pero que acepte la subordinación al PSOE y la concertación con los poderes económicos (...) Es decir, que sea, a diferencia de Podemos, servil ante los poderes fácticos que aún sostienen al régimen bipartidista, y por lo tanto funcional a sus intereses", ha lanzado Belarra en dicho escrito. En línea con lo manifestado esta mañana por los coportavoces del partido, la líder de Podemos constata la "expulsión definitiva de Podemos" en el Gobierno por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la "indispensable colaboración" de Díaz. A continuación, Belarra recopila los principales desencuentros con Sumar como elementos de una estrategia para suprimir a Podemos, entre las que cita la "impugnación" por parte de la líder de Sumar de todos los "elementos de praxis política de Podemos" nada más alcanzar la dirección del espacio del antiguo espacio confederal, cuando se produjo la salida del exvicepresidente Pablo Iglesias para concurrir en las elecciones de Madrid. LISTA DE AGRAVIOS DE DÍAZ A LOS MORADOS De esta forma, Belarra reprocha a Díaz su decisión de "no ampliar" Unidas Podemos, que era lo que se esperaba de ella cuando apostaron por su liderazgo, sino optar en su lugar por "construir un nuevo partido político unipersonal llamado Sumar", eliminando así el bagaje político que había conseguido su formación para la izquierda transformadora y que les llevó al primer Gobierno de coalición. "Después vino su imposición de la candidata de IU en Andalucía (en referencia a Inmaculada Nieto como cabeza de lista de la coalición Por Andalucía), su renuncia a hacer campaña por UP en las elecciones municipales y autonómicas del 28M para así, gracias a un mal resultado del espacio, tener más poder negociador de cara a las papeletas de las elecciones del 23J, su veto a Irene Montero en esa negociación y su imposición a Podemos de un acuerdo que ninguna otra fuerza política habría aceptado", ahonda Belarra. ADMITE QUE FUE DIFÍCIL APOYAR LA INVESTIDURA Y CONCURRIR CON SUMAR Una lista de agravios que, según relata, se completa con la "exclusión" de Podemos en la negociación con el PSOE para la investidura y, en los últimos días, la "expulsión definitiva" del Gobierno. "Sé perfectamente que todos estos acontecimientos han sido muy duros y muy difíciles de vivir para los militantes de Podemos y te quiero confesar que, también, han sido enormemente difíciles para mí como secretaria general", ha admitido Belarra para agradecer a las bases la confianza y destacar que todas sus decisiones han tenido un objetivo, garantizar grandes transformaciones para conseguir un país más justo y la continuidad de Podemos, el único proyecto político a su juicio que tiene "alguna posibilidad" de conseguir ese horizonte. Por otro lado, Belarra ha reconocido a sus bases que fue "difícil aceptar" un acuerdo electoral con Sumar "enormemente injusto" y también lo fue apoyar la investidura de Sánchez, cuando el PSOE y Sumar les "despreciaron" como intelocutores políticos, y la "expulsión" de Montero del Ejecutivo, a la vez que recuerda a Díaz que no sería lo que es hoy si no fuera por Podemos, que se empeñó en 2019 en conseguir un gobierno de coalición. Sin embargo, ha reivindicado que Podemos actuó con "mirada larga" y responsabilidad para concurrir con Sumar, evitando así la fragmentación de la izquierda, y el apoyo a la investidura, avalada por la militancia, pero que con su salida del Gobierno este contexto cambia. "Una vez desactivada la posibilidad de una repetición electoral inmediata que pudiese desembocar en un gobierno de extrema derecha y la expulsión de Podemos del ejecutivo para formar, así, un gobierno en el que solamente manda Pedro Sánchez y que, por tanto, tiene sus capacidades de transformación completamente comprometidas, entramos en un nuevo escenario en el cual las cosas son distintas", ha remarcado. "HA SIDO UNA NOCHE LARGA PERO EMPIEZA A AMANECER" Para ello, alude a que la nueva hoja política apoyada por la militancia marca la "completa autonomía política" de Podemos y acuerdos electorales basados en "primarias sin vetos". Y en ese "nuevo escenario", esa autonomía de los morados será clave para conseguir algunos avances sociales, pese a la "nula voluntad transformadora del Gobierno PSOE-Sumar", una "semilla" que permitirá "construir una nueva acumulación democrática de fuerzas que garantice no solamente la continuidad de Podemos sino también su crecimiento, como única manera de volver a recuperar el horizonte transformador" en España "Ha sido una noche larga, pero está empezando ya a amanecer. Han querido acabar con nosotros pero no han podido y lo único que han conseguido es hacernos más fuertes", arenga Belarra a sus inscritos. Por tanto y ante el afán del PSOE que anhela volver a los "tiempos del bipartidismo", la líder de Podemos afirma que la izquierda transformadora y España "necesita a Podemos" y, desde ya, se pone a trabajar para intentar que las transformaciones sean la prioridad del "bloque democrático" en el Congreso y recuperar un Gobierno "donde no sólo mande Sánchez".