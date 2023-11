Azcón considera que no es una "buena noticia" que una aragonesa, Pilar Alegría, sea "portavoz de la amnistía"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cuestionado los méritos de la socialista Pilar Alegría para repetir al frente del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el nuevo Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez y ha lamentado que una aragonesa sea la "portavoz de la amnistía" en el nuevo Gobierno de España. Así lo ha expresado Azcón este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación en Tarazona, hasta donde se ha desplazado para presentar el sistema de control del río Queiles, en la estación de agua potable. El jefe del Ejecutivo aragonés ha reconocido que todavía no ha tenido oportunidad de conocer con detalle la conformación del nuevo Consejo de Ministros. Ha deseado "lo mejor" a Pilar Alegría, aunque ha puesto en duda si sus méritos al frente del Ministerio de Educación y FP han sido "suficientes" para revalidar su cargo al frente de esta cartera. En este sentido, ha opinado que mantenerse en el Ministerio "tiene más que ver con su labor como portavoz de Pedro Sánchez" que con su labor al frente de esta competencia. "Estoy convencido de que estará muy contenta y le llamaré para felicitarla, pero me entristece que una aragonesa vaya a ser portavoz de la amnistía. Para mi no es una buena noticia". Azcón ha advertido de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "todavía tiene que explicarles a los aragoneses por qué quiere una España de primera y una de segunda y que sea la desigualdad lo que marque esta legislatura".