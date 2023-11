Aragonès plantea incluir a Junts y CUP en la mesa Generalitat-Gobierno para pactar un referéndum

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha planteado este lunes incluir a Junts y CUP en la mesa de diálogo entre el Govern y el Gobierno central para negociar la celebración de un referéndum. Lo ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha defendido que la negociación por el referéndum debe ser entre gobiernos, pero ha añadido que él abre "la puerta a aquellos con los que comparten objetivos". "Abro la puerta a que aquellos con los que compartimos objetivos, que es el resto del independentismo y todos aquellos que defienden también el referéndum, a formar parte de la delegación que defienda la posición de Catalunya", ha sostenido. En este sentido, ha señalado que Junts ha virado su posición: "Hace unos meses creían que la negociación no era la estrategia adecuada. Hoy la defienden". "Si la CUP quiere participar... Ellos tienen reservas sobre el proceso de negociación", ha añadido Aragonès, aunque ha reiterado que apuesta por un grupo de trabajo conjunto. VOTAR SOBRE LA INDEPENDENCIA Aragonès ha defendido que en los próximos cuatro años se debe llegar a un acuerdo "para que Catalunya pueda votar sobre la independencia". Ha reivindicado que, para lograrlo, la negociación debe ser entre gobiernos y no entre partidos: "No es entre el PSOE y ERC o entre PSOE y Junts, sino que es un conflicto entre Catalunya y España". "La negociación debe representar a los dos países, Catalunya y España, las dos sociedades y quien las representa son las instituciones", ha afirmado. OPORTUNIDAD "HISTÓRICA" Ha llamado a aprovechar la fuerza que logró el independentismo en las elecciones generales del 23 de julio: "Tenemos una oportunidad histórica, porque nunca Catalunya había tenido este peso decisivo en el Congreso. Ha recordado que, en el marco de la negociación para investir de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han logrado acuerdos para una ley de amnistía y para continuar en el camino del diálogo. ELECCIONES EN 2025 Aragonès se ha mostrado partidario de que las próximas elecciones al Parlament sean en febrero de 2025 y agotar la legislatura: "En este momento, no veo ningún escenario que sea previsible que me lleve a convocar elecciones". Preguntado por si existes un enfrentamiento entre él y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, lo ha rechazado: "Las hemos visto de todos los colores".