Unas 100 personas piden ante la comisaría de Via Laietana de Barcelona que sea un centro de memoria

Unas 100 personas según cifras de la Guardia Urbana se han concentrado este domingo ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona para pedir que se convierta en un "centro de memoria", un día antes del 48 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. El acto ha sido organizado por las entidades impulsoras de 'Via Laietana 43. Fem justícia, fem memòria', entre las que se encuentra Òmnium Cultural, Irídia, Fundació Cipriano García de CC.OO. de Catalunya, Amical de Mauthausen y Ateneu Memòria Popular. También incluye el European Observatory on Memories (Eurom), Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes, Comissió de la Dignitat, Comissió de la Memòria Històrica del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y Associació Catalana de Persones ExPreses Polítiques del Franquisme. Durante el acto, presentado por los actores Enric Majó y Carme Sansa, han intervenido personas que fueron torturadas en la Jefatura y ha habido actuaciones musicales de los cantautores Quico Pi de la Serra, Sílvia Comes y Jordi Montañez y del grupo Adala. XAVIER ANTICH El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha afirmado que este edificio es "el único centro de torturas en Europa que, en un sistema democrático, se resiste a explicar su historia de horror". Ha instado al nuevo Gobierno a aplicar el acuerdo "ya aprobado hace seis años en el Congreso, ordenar el vaciado de las dependencias policiales, la salida de la policía y abrir un proceso de reapertura" para convertirlo en un espacio de memoria democrática de la resistencia contra el horror, en sus palabras. CC.OO. e IRÍDIA El secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha lamentado que en las movilizaciones contra la amnistía "de nuevo suenan trompetas que llaman a las calles a las órdenes fascistas para volver a reivindicar el alzamiento nacional". "Franco murió en la cama, pero el régimen fascista cayó en las calles gracias a la lucha del movimiento en la calle", ha afirmado. La miembro de Irídia Cèlia Carbonell ha criticado que el Estado "mantiene el marco de impunidad general que continúa impidiendo la investigación judicial de los crímenes franquistas". Y ha defendido que los crímenes del franquismo "no pueden prescribir nunca, no se pueden amnistiar y tienen que ser investigados y juzgados".