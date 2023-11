Turull (Junts) destaca que el pacto con el PSOE "asume por primera vez el diagnóstico del problema"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha destacado que el pacto con el PSOE es muy honesto porque ninguno de los partidos renuncia a sus posicionamientos y porque "asume, por primera vez, el diagnóstico del problema". "Hay una coincidencia, y el PSOE lo ha firmado, en dónde nace el problema: en 1714 y en la lucha de la nación catalana para ser reconocida y poder ejercer sus derechos en plenitud", ha afirmado en una entrevista en 'elDiario.es' recogida por Europa Press este domingo. "Sé que puede haber muchos independentistas escépticos, nosotros los primeros", ha dicho Turull, que sin embargo ha destacado que el acuerdo recoge los proyectos que proponen ambos partidos, y ha apostado por intentar vía mediación internacional cómo conseguir lo que para él es una ambición para el pueblo de Cataluña. Preguntado por si con la amnistía se renuncia a la unilateralidad, lo ha negado y ha recordado que "tiene que pasar todos los filtros y hay un reconocimiento del derecho interno e internacional", añadiendo que el límite en un debate jurídico sobre la solución no tiene que ser la Constitución, sino el derecho internacional. "La unilateralidad es un derecho que toda nación puede ejercer, pero es lógico que en una negociación se actúe de forma bilateral. Si no se cumplen los acuerdos, cualquiera de las partes está legitimada para actuar unilateralmente", ha remarcado. Para él, durante "muchos años el Constitucional ha decorado jurídicamente decisiones políticas de los Gobiernos" pero ha afirmado que la amnistía se ha trabajado desde el absoluto rigor jurídico y teniendo en cuenta la normativa interna y la jurisprudencia europea sobre las amnistías en distintos países. Preguntado por si cree que debería pedir perdón por el 1-O, Turull ha respondido: "Si la política se basa en pedir perdón, no se avanza. Hay cosas que, como todo en la vida, podríamos haber hecho mejor, pero yo tengo la conciencia absolutamente tranquila". "EL DIÁLOGO NO PUEDE SER LA ANESTESIA DEL INDEPENDENTISMO" Ha insistido en que la estabilidad de la legislatura dependerá de los avances y ha señalado que el "diálogo no puede ser la anestesia del independentismo, tiene que haber avances", y ha considerado las dos o tres primeras reuniones permitirá ver si los hay. Si bien ha constatado que "el referéndum requerirá más tiempo y conversaciones", el secretario general de Junts ha dicho que deben haber avances en las carpetas del reconocimiento nacional de Catalunya y los límites del autogobierno. Ha afirmado que Junts salió del Govern "por cosas que ahora se están abanderando desde ERC" y, preguntado por si habrá un pacto PSC-Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, ha dicho que no sabe si existe diálogo en este sentido. REGRESO DE PUIGDEMONT Preguntado por si se atreve a poner fecha al regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha dicho que no porque hay "una cúpula judicial absolutamente intimidatoria y desbocada", y sobre si cree que Puigdemont será candidato a la Presidencia de la Generalitat, ha contestado en Junts hay unanimidad en que si él quisiera, sería el candidato. "Pero no nos hemos movido en esta lógica. Para resolver un conflicto histórico, si lo haces en clave electoral es un fracaso anticipado", ha considerado.