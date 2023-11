Trillo ve "esperanzadora" la vía de la cuestión prejudicial al TJUE porque la amnistía "quiebra el Estado de Derecho"

El jurista Federico Trillo, ex presidente del Congreso y ex ministro de Defensa, considera "esperanzadora" la vía de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque, a su entender, con la ley de amnistía "se quiebra el Estado de Derecho en España" y, por tanto, cabe aplicar el Tratado de la Unión Europea. En declaraciones a Europa Press, Trillo ha reconocido que la proposición de ley que ha registrado el PSOE en el Congreso está "formal y técnicamente mucho más pulida" y "barnizada" que la que presentaron en 2021 los grupos de ERC y Junts, aunque "materialmente" se pretenda lo mismo: el "perdón" y "el olvido del delito". Tras subrayar que esta norma no logra la reconciliación, máxime cuando los independentistas han dicho que "van a volver a repetirlo", el exministro ha explicado que es "muy importante que desde el primer momento" se planteen cuestiones de inconstitucionalidad por parte de "los jueces que tienen que aplicar la amnistía". "Es decir, por todos", ha apostillado. VE CLAVE EL RECHAZO UNÁNIME DEL MUNDO JURÍDICO Trillo ha dicho que espera que lo haga también el Tribunal Supremo, "lo que prolonga aún más allá de los dos o tres meses, la eficacia de la amnistía". Sin embargo, la proposición de ley que ha registrado el PSOE en le Congreso señala expresamente que la cuestión de inconstitucionalidad que previsiblemente elevará el Supremo no suspende los efectos de la ley. En este contexto, ha admitido que es "muy esperanzadora la cuestión prejudicial europea ante el Tribunal Europeo" y se ha mostrado seguro de que se planteará porque "es evidente" que "se quiebra el Estado de Derecho en España y ahí tiene plena cabida la aplicación del Tratado de la Unión Europea". Trillo ha destacado que es la primera vez en la historia democrática reciente de vigencia de la Constitución "que los jueces se manifiestan fuera de los juzgados", de la misma manera que "es la primera vez" que "todas las asociaciones judiciales y fiscales de manera unánime rechazan la constitucionalidad del proyecto". El exministro, que se incorporó en 2017 como letrado mayor al Consejo de Estado, considera que esa oposición unánime del mundo jurídico es un "argumento" que tendrá "sin ninguna duda peso en la decisión de la Unión Europea y el Tribunal Europeo". La admisión a trámite de una cuestión prejudicial ante el TJUE tiene efecto suspensivo. LA "CARRERA DE FONDO" DEL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN En cuanto a la posibilidad de que continúe adelante el proceso por terrorismo del año 2019 que instruye el juez Manuel García Castellón en el caso Tsusami, cuya investigación ha dirigido también contra Puigdemont, Trillo ha reconocido que "se han cuidado muy mucho de excluir el terrorismo de la amnistía, pero siempre que haya recaído sentencia firme". Así, ha recordado que este asunto está aún en proceso de instrucción y, "por tanto hasta ahí va a llegar la amnistía". "Y no digamos a los que hayan contribuido a financiar las actividades separatistas durante esos años", ha exclamado. Al ser preguntado si hay algún margen para actuar en este extremo, ha señalado que "el margen sería que las diligencias pedidas por García Castellón se practiquen antes de que la ley de amnistía llegue a estar en vigor". "Ésa es la carrera de fondo", ha manifestado. ABRE LA PUERTA AL 'LAWFARE' Trillo ha señalado que el texto de amnistía registrado en el Congreso abre la puerta al 'lawfare' (uso de la Justicia para perseguir causas políticas) si bien ha admitido que "han tenido la habilidad de no ponerlo en sus términos ingleses, acuñados en el mundo judicial o legal anglosajón". "Pero claro que está presente el lawfare por medio de esas comisiones que hablan de fiscalizar la aplicación de esta ley y de aquellos actos que se hubieran enjuiciado anteriormente o se pudieran enjuiciar en el periodo comprendido en las fechas señaladas", ha declarado. En cuanto a si la ley puede afectar a casos como el de Laura Borràs, presidenta de Junts y expresidenta del Parlamento catalán, Trillo ha asegurado que "por supuesto que está incluida" y va a ser una de las "beneficiadas" con la Ley de Amnistía que el PSOE y sus socios quieren aprobar en el Parlamento. NO CABE LA AMNISTÍA A TERRORISTAS CON "LA REDACCIÓN ACTUAL" Ante la posibilidad de que Bildu quiera amnistiar a presos de ETA, una posibilidad que el PP no ha descartado que se busque incluir vía enmiendas, Trillo ha explicado que, en "la redacción actual", "los terroristas de ETA no caben porque sí están sentenciados, así como sí cabría la imputación de García Castellón si termina antes de que esté en vigor la ley". "Pero los de ETA, no", ha abundado. Eso sí, ha subrayado que desconocen cuál es el pacto que ha habido entre el PSOE y Bildu para que este último partido apoye la investidura de Pedro Sánchez, dado que "Bildu no da el voto gratis ni de broma". Dicho esto, ha criticado que se pretenda que la tramitación de la ley sea por la vía de urgencia, "a toda velocidad y acortándose los plazos a la mitad". LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ: "UNA MOCIÓN DE CENSURA INVERTIDA" Trillo ha afirmado que la sesión de investidura celebrada esta semana "ha sido más bien una moción de censura invertida contra el PP y Vox" porque Pedro Sánchez dedicó buena parte de su intervención "a censurar al Partido Popular para dejar así sobre la Cámara una cortina de humo ante la falta de una verdadera alternativa positiva por parte del candidato". Además, ha señalado que las intervenciones de sus socios fueron sobre todo "un ajuste de cuentas" y "una petición de pretendidos agravios de pasado", así como "una proyección destructiva de la España del futuro". Trillo ha destacado que en una monarquía parlamentaria como la británica si el primer ministro pierde las elecciones, "tiene que dimitir al día siguiente", al tiempo que forma gobierno el más votado. "Pero formar una mayoría con los restos negativos es insólito en el sistema parlamentario", ha criticado, para echar en cara a Sánchez que ya lo hiciera con la moción de censura contra Mariano Rajoy y lo haya vuelto a hacer ahora ante la investidura. "UN PROYECTO DE MUTACIÓN CONSTITUCIONAL" Además, ha recalcado que una sesión de investidura tiene que ser "propositiva" y plantear un "proyecto nacional conjunto" en vez de "un proyecto desvertebrador de España". "Por tanto, una vez más, como viene ocurriendo con todo el mandato de Sánchez, lo que está produciendo es, sin variar formalmente la Constitución, una mutación constitucional", ha denunciado. Trillo, que fue un actor jurídico clave en los recursos que impulsó Mariano Rajoy cuando lideraba el PP, ha asegurado que "todo lo que sea seguir mirando hacia atrás con esa mentalidad revisionista es un error y es la negación de la reconciliación entre españoles en la que se basó la Constitución".