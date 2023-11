Moreno: "Vamos a dar la batalla para que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades, vivamos donde vivamos"

"Un andaluz no puede ser un español de segunda, un andaluz no va a permitir nunca que se pisotee su dignidad, por muy presidente que se sea. Que lo tenga claro el señor Sánchez". Este es el mensaje claro y rotundo que el presidente del PP de Andalucía y del gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha lanzado este domingo al secretario general del partido socialista, Pedro Sánchez, a quien ha responsabilizado de pretender levantar un "muro de hormigón para dividir a los ciudadanos entre españoles buenos y malos". Así, Moreno ha reivindicado la necesidad de "seguir defendiendo con rotundidad un modelo de convivencia entre todos los españoles" porque, según ha dicho, "aquí no hay buenos y malos españoles, aquí sólo hay españoles que quieren trabajar, progresar y ofrecer lo mejor a sus familias". Durante su intervención en la clausura de la 6ª Escuela de Otoño del PP de Sevilla celebrada en Carmona, el presidente andaluz ha criticado especialmente las "concesiones económicas" que Sánchez está haciendo al independentismo, poniendo el acento en la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña con la que, en su opinión, "de facto rompe el principio de solidaridad interterritorial, la solidaridad para progresar entras las comunidades más prósperas y las que necesitan avanzar". Ante eso, Moreno se ha preguntado "¿dónde está el PSOE de Andalucía para protestar con contundencia por suspender los valores que han sido clave en su discurso y en su relato político?". Y ha continuado: "¿Dónde ha quedado la izquierda, ¿cuándo va a volver a poder hablar de igualdad, de solidaridad, ¿cómo va a poder con un mínimo de dignidad y sin sonrojarse hablar de desigualdades, cuando privilegia a una élite de independentismo catalán en detrimento de las comunidades autónomas que menos ricas son?". Moreno ha colegido que "este sanchismo que ha destruido al PSOE que habíamos conocido se ha convertido en un movimiento populista que sólo tiene como objetivo alcanzar y mantenerse en el poder, triturando la esencia ideológica y programática del PSOE". Y ha lamentado que todo esto suceda "sin que nadie sea capaz de levantar la voz" en ese partido. En ese escenario, el presidente andaluz ha reiterado que "desde Andalucía, desde la tercera comunidad en PIB y la más poblada de España, vamos a dar la batalla institucional política, y judicial, para que España siga siendo un país donde tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas libertades, vivamos donde vivamos". Moreno ha aseverado que "el único partido que defiende la Constitución, la igualdad, la solidaridad hoy por hoy, por incomparecencia de nuestro adversario, por abdicación del PSOE de sus valores más elementales, es el PP". Un partido que gobierna para todos y que, según sus palabras, "no construye muros, no divide a la sociedad ni enfrenta a españoles contra españoles". El presidente de los populares andaluces ha subrayado que "en Andalucía las cosas funcionan porque hay un gobierno serio, hay estabilidad política e institucional, y gobernamos para todos, voten lo que voten y piensen lo que piensen". Por ello, frente a los agravios ha insistido en que "Andalucía con sus propios recursos vamos a hacer todo lo que podamos", tal y como ha venido haciendo hasta ahora. En ese sentido, frente al pago del 50% de los fondos de la Dependencia que Sánchez va a conceder a País Vasco, Moreno ha explicado que "los andaluces pagamos el 79% con nuestros impuestos" y se ha preguntado si es que "un dependiente vasco es más que un dependiente andaluz". Para el presidente andaluz, "la solidaridad y la igualad se trabaja desde la verdad, invirtiendo más en sanidad, en educación y en servicios sociales, transformando la sociedad", como hace el Gobierno de la Junta. "Vamos a seguir trabajando con todo nuestro ahínco y con audacia para salir adelante a pesar dificultades", ha asegurado. Para finalizar, Moreno ha alertado de que la Legislatura que ahora arranca va a ser "muy complicada, donde todo un país va a depender de la voluntad de una serie de señores, prófugos de la Justicia que van a decidir por su capricho". Asimismo, ha puntualizado que será una Legislatura "con muchas incertidumbres, donde el presidente hará cosas que nunca se habían hecho en democracia, romperá las normas escritas y no escritas". Ante estas circunstancias, Moreno ha garantizado "una respuesta serena, contundente y determinante de todo el PP de España con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza y del Partido Popular en Andalucía". "Vamos a seguir trabajando para que España siga siendo ese país orgulloso, vitalista y capaz, que enamora al mundo como hemos visto con los Latin Grammy". "Ésta es nuestra realidad y la vamos a defender con uñas y dientes. Igualdad para España, igualdad para los españoles y dignidad para este gran país, que se lo merece", ha concluido.