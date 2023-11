Mazón asegura que "acabó el tiempo" de una Comunitat Valenciana "sumisa" con el Gobierno frente al "ninguneo"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que "ha acabado el tiempo" de una Comunitat Valenciana "sumisa" con el Gobierno de España y "comienza un tiempo de una Comunitat reivindicativa que sabe hacer sus deberes". En esta línea, ha censurado el "ninguneo absoluto sufrido" por la Comunitat Valenciana "en todos los campos": "En la cerámica, el agua, la financiación, el puerto de València o las inversiones generales del Estado". Así se ha pronunciado Mazón este domingo, en declaraciones a los medios, durante el concierto con motivo de la celebración de Santa Cecilia en Alicante. "Probablemente habría que preguntar qué de lo importante que ha ocurrido (en la Comunitat Valenciana) ha tenido alguna atención por parte del Gobierno de España", ha resaltado, y ha reiterado que la autonomía "sabe hacer sus deberes, como demuestran las agencias internacionales que ahora, con las primeras decisiones del Consell, ha catalogado la Comunitat de manera muy positiva". Mazón se ha referido también a los resultados ofrecidos este sábado por la agencia de calificación Standard and Poor's, que destacan que ha mejorado de estable a positiva la perspectiva del rating de la Comunitat Valenciana. "Las agencias internacionales valoran lo que estamos haciendo desde la Comunitat Valenciana, y no vamos a permitir que nadie estropee esta nueva etapa de crecimiento que nos merecemos", ha remarcado. "Es curioso porque en tan poco tiempo las agencias internacionales, a la vez que están rebajando la catalogación del Gobierno de España que trae inseguridad, están elevando, con las primeras decisiones que hemos tomado en la Comunitat Valenciana, nuestra certeza y realismo", ha celebrado. Al respecto, ha aseverado que la Comunitat Valenciana es "tierra cada vez más favorable para la inversión, la actividad económica que es fundamental para nuestra cuestión social, nuestras políticas de servicios sociales, la educación o la sanidad". "Estemos lanzando el mensaje de estabilidad en un momento de inestabilidad por todas partes", ha sostenido, y ha reiterado que estos datos "significan que la Comunitat Valenciana está haciendo bien las cosas". "Nuestros presupuestos y decisiones están en el camino acertado y vamos a seguir ofreciendo estabilidad, seguridad y una tierra de inversión", ha manifestado. Finalmente, ha subrayado que "esta es la Comunitat Valenciana a la que no le regalan nada, ni siquiera estas calificaciones tan extraordinariamente importantes". "Esta es la Comunitat Valenciana que queremos, y por este camino vamos a seguir porque es el que se merece nuestra gente", ha concluido.