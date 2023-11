Illa (PSC) asegura que las naciones "no se rompen, evolucionan" y apela a la confianza

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este domingo que "las naciones cambian como cambian las personas y no se rompen, evolucionan", y ha apelado a la confianza, a la esperanza y a la ilusión. "Que no se rompe nada, no se rompe nada", ha reiterado durante su intervención en el homenaje anual del PSC al exministro socialista asesinado por la banda terrorista ETA, Ernest Lluch, celebrado en el cementerio de Maià de Montcal (Girona). "El corazón del pensamiento nacionalista es siempre el miedo a la desaparición de una nación: 'Cuidado, que España se rompe', 'Cuidado, que Cataluña desaparece" ha señalado Illa, que ha añadido textualmente que este sentimiento de miedo es poderoso políticamente y peligroso por su capacidad de movilización. "Las cosas no van a peor. Puede parecer que van a peor, pero no van a peor. Tenemos que tener confianza en nuestras instituciones, en nuestros valores, en nuestras ideas, en nuestra capacidad de transformar las cosas", ha insistido. Y ha dicho que la situación en Cataluña ha mejorado y que aún podría ser mejor: "Si miramos las cosas, no comparándolas con el mes pasado o hace dos meses, sino comparándolas con cuatro décadas o tres décadas o dos décadas o una década o seis años, referiéndonos a Cataluña, estamos mejor hoy en día. Y podrán ir aún mejor". ENSALZA LA "VIGENCIA" DE LLUCH Ha ensalzado la "vigencia" del legado de Lluch (1937-2000), al que ha reivindicado como una figura polifacética y poliédrica recordándole, entre otros, como político, intelectual, escritor, agitador, padre y compañero de partido. También ha defendido que Lluch puso "la piedra fundacional de la sanidad pública en España y Cataluña" y ha elogiado su compromiso político y su aportación en el ámbito de las políticas públicas. LA PALABRA Y EL DIÁLOGO Sin "pretender interpretar qué haría él hoy", el primer secretario del PSC también ha afirmado que Lluch puso la palabra y el diálogo como frontispicio de cualquier política. Ha destacado la relevancia de Lluch dentro del socialismo catalán y español y que "su definición del socialismo es casi canónica: aportar la máxima libertad, igualdad y fraternidad a las personas que viven en la sociedad".