El "dilema existencial" de una niña robada en Argentina, nuevo libro de Federico Bianchini

Sara Rodríguez Pachón

Madrid, 19 nov (EFE).- 'Tu nombre no es tu nombre' cuenta la historia real de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, una niña robada durante la dictadura argentina, y se sumerge en el "dilema existencial" de una experiencia tan compleja, explica a EFE el autor del libro, el periodista y escritor argentino Federico Bianchini.

La idea inicial del autor de contar esta historia en un 'podcast', se vio sustituida por la de publicar un libro, al darse cuenta de lo "potente y complejo" que era el relato de la vida de Claudia.

¿Qué ocurre si todo lo que uno cree no es como pensaba? ¿Qué ocurre si desaparece el marco de referencia por el que se rige la vida de cada persona?, se regunta el autor. Eso es lo que le ocurrió a Claudia, una chica "que a los 20 años descubre que todo lo que conoce no es lo que creía", dice.

'Tu nombre no es tu nombre' es la historia de una joven que siempre se había presentado ante los demás como Mercedes Landa, pero que tras una prueba de ADN solicitada por un juez, descubre que sus padres biológicos eran dos militantes de izquierda, José Poblete y Gertrudis Hlaczik, que habían desaparecido durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983).

Los secuestradores de Claudia, el teniente coronel Ceferino Landa y Mercedes Moreira, se convirtieron en sus padres adoptivos cuando ella tan solo tenía 8 meses.

Ellos le cambiaron el nombre y también la fecha de nacimiento, de modo que Claudia creció pensando que era otra persona diferente, "algo a lo que se enfrenta todos los días". Es por eso que Bianchini afirma que es alguien que "en el cuerpo tiene la marca de la dictadura argentina".

El caso de Claudia Poblete se ha convertido en un referente que ha permitido acabar con la impunidad que marcaba los crímenes cometidos durante aquella época.

Además, si hay algo que llama la atención de este libro, es que incluye parte del archivo biográfico familiar de Claudia, esto es, una serie de entrevistas realizadas a familiares y personas cercanas a sus padres que sirven, en palabras del autor, de "registro histórico" para conocer los hechos que han marcado la vida de la protagonista.

Este archivo fue elaborado por las Abuelas de Plaza de Mayo, que se definen como "una ONG cuyo objetivo es restituir la identidad de los niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico militar en Argentina".

Federico Bianchini recupera en este libro esa época de la dictadura de Videla entre los años 1976 y 1981, pero dándole un trato diferente. Videla fue sustituio en 1981 por Roberto Viola y este fue reemplazado por Leopoldo Galtieri, hasta que en 1983 se restableció la democracia y fue elegido como presidente Raúl Alfonsín.

"Me parece importante que estas historias se sigan conociendo y no se olviden, porque es la única manera de que no se repitan", afirma el autor al hablar de la relevancia que tiene este tema en la actualidad, especialmente en el contexto político que se vive este domingo en su país, donde una segunda vuelta electoral elige presidente entre el peronista Sergio Massa o el ultraliberal Javier Milei.

Bianchini realizó una profunda labor de investigación para poder narrar con precisión la historia de Claudia, la historia de "dos personas, una verdad", como recoge en las páginas de su libro. Y consigue que el lector entienda no solo lo que ella ha vivido, sino también el camino de su familia biológica hasta encontrarla.

Este libro no es la única adaptación artística que se ha hecho sobre la vida de Claudia Poblete. En 2016 se estrenó en el Festival Grec de Barcelona 'Claudia', una obra de teatro narrada por la propia protagonista, que llegó el pasado febrero a Madrid, durante tres días, tras haber estado antes en Argentina, Bélgica y Países Bajos. EFE

