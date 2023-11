Chus Mateo: "En algún momento tenía que llegar la derrota"

Madrid, 19 nov (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota sufrida por su equipo en caja contra el Unicaja de Málaga y consideró que, dada la buena racha del equipo en el arranque de la temporada, con 19 triunfos en 19 partidos oficiales, "en algún momento" tenía que llegar.

"Han jugado mejor que nosotros y nos han ganado, han jugado un buen partido especialmente en la segunda parte. Han tenido un juego muy acertado y es justo reconocer que hoy han sido mejores, quizás nos hemos caído un poquito físicamente en la segunda mitad o no hemos tenido la dureza mental de otras ocasiones. Ellos han estado bien, muy duros", dijo.

"Hay que aprender. En algún momento tenía que llegar la derrota, llevamos desde la Supercopa trabajando duro la cabeza y en algún momento iba a pasar. Seguimos adelante, trabajando en el día a día, haciendo las cosas como las tenemos en la cabeza. A partir de mañana hay que trabajar otra vez y pensar en lo siguiente. Esto no para. Hemos conseguido 19 victorias seguidas, que se dice pronto, y hoy hemos perdido porque hemos hecho las cosas peor que el contrario", añadió.

Mateo reconoció que puede haberles pasado factura el hecho de haber jugado cuatro duelos en una semana: "Venimos en condiciones que todos sabemos. Hemos jugado en Bilbao, en Valencia, contra el Mónaco... Unicaja venía con energía, es un equipo físico. Desde el primer momento intentaban corrernos después de canasta, han sido rápidos, físicos y además han tenido el acierto de algunos jugadores que han estado especialmente finos hoy".

Asimismo, afirmó que el tropiezo no afecta más por el hecho de haber llegado a ganar por veintiún puntos en el tercer cuarto: "No duele más, duele lo mismo. Somos ambiciosos y jugamos contra un gran equipo, físico. No duele más, es deporte, hoy hemos estado peor que ellos. Hemos intentado también ganar, ellos han sido mejores y no tenemos por qué estar dolidos".

"Tenemos que estar dolidos por perder un partido, pero tenemos que seguir trabajando porque esa es nuestra mentalidad, mejorar cada día. Cada partido es una historia, hoy teníamos una ventaja y otras tendremos una desventaja grande y ganaremos. El deporte no sabes por donde te va a salir", agregó. EFE

cmg/jpd