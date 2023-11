Bebé: "Quiero alcanzar una final de Copa o llegar a competiciones europeas con el Rayo"

Madrid, 19 nov (EFE).- Tiago Manuel Dias Correia, 'Bebé', extremo internacional caboverdiano del Rayo Vallecano, dijo que el objetivo para esta temporada es "conseguir algo grande como alcanzar una final de Copa del Rey o llegar a competiciones europeas".

Bebé, de 33 años, cumple su octava temporada en el Rayo, club al que llegó en la temporada 2015/2016 y con el que lleva disputados 176 partidos oficiales.

"El Rayo significa mucho para mí porque llevo muchos años aquí jugando. Me siento como uno más de la familia. Soy un afortunado de poder estar aquí. Todo lo que tengo me lo ha dado el Rayo y espero poder seguir muchos años más", dijo Bebé, en declaraciones difundidas por DIGI, patrocinador del club.

"Quiero meter muchos goles y que el Rayo consiga algo grande, quizá llegar a una final de Copa del Rayo o llegar competiciones europeas. El Rayo merece algo más", confesó el jugador caboverdiano, que esta temporada lleva disputados diez partidos oficiales aunque solo uno de titular.

"Creo que aporto muchas cosas, además de ser profesional. Creo que soy un ejemplo dentro del club para los jóvenes y la institución. Eso es una valía. Puedo aportar al Rayo tanto dentro del campo como fuera", apuntó.

Una vez que se retire Bebé querría "seguir ligado al fútbol pero no como entrenador".

"Quizá entrenador de niños o coordinador de un equipo, del Rayo por ejemplo. Creo que el presidente quiere eso. Me gustaría retirarme en el Rayo porque es un club que me ha aportado mucho y me sigue aportando. Depende de muchas cosas pero retirarme aquí sería histórico. Son cosas que pensaré más adelante", concluyó. EFE

drl/jpd