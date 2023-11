Albiach defiende que los comuns serán "la garantía para mirar hacia delante" en el nuevo Gobierno

La presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha defendido este domingo que los comuns serán "siempre la garantía para mirar hacia delante y nunca atrás" en el nuevo Gobierno de coalición. "Estaremos representadas, muy bien representadas y siempre con un objetivo: crecer en derechos, ser más libres y que se reconozca de una vez por todas las realidad de nuestro país, que es plurinacional", ha dicho en su intervención en la Festa de la tardor de los comuns en Blanes (Girona). Ha asegurado que existe un bloque reaccionario que intenta "recuperar lo que ha perdido en las urnas porque no acepta la democracia, pero les decimos que 'no pasarán' porque este Gobierno ha sido votado por más de 12 millones y medio de personas". Albiach ha expuesto que "el trabajo de verdad empieza ahora" y que este también se tiene que hacer desde las calles, entidades y movimientos sociales. También se ha dirigido a "aquellos que les sobra medio país", afirmando que tendrán que estar cuatro años en la oposición y que este Gobierno de coalición no pide perdón.