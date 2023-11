"Volver a ver colas en el cine", balance principal del director del Iberoamericano

Fermín Cabanillas

Huelva, 18 nov (EFE).- El director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, ha hecho un análisis muy favorable de la edición que termina este sábado, la 49, y ha dicho que, si tiene que hacer balance de este año o de los ocho que él y su equipo llevan al frente, “lo principal es que se han vuelto a ver colas de gente para entrar en el cine”.

En una entrevista con EFE en la Casa Colón de Huelva, sede del festival que este año ha ganado la mexicana ‘Valentina o la serenidad’, el cineasta andaluz ha reconocido que ya “estamos pensando en la 50 edición”, para la que “espero poder comenzar a trabajar ya en los contenidos a finales de noviembre”.

Ha avanzado que primero hay que cerrar balance ya con todos los números y ha apuntado que cree que “será algo positivo por encima de los números económicos o por encima de los grandes nombres”.

Recuperar las colas para entrar en las salas ha sido, para Manuel H. Martín, la mejor noticia no solo de este año, sino de los ocho anteriores, porque “al final es lo más para el director del festival”, recordando que “en los últimos años -antes de llegar al cargo- había venido menos aquí al Festival de Huelva, con mis proyectos y demás, y es cierto que me daba esa sensación, la de que el público no era tan importante”.

“Nosotros, en estos ocho años, creo que lo que hemos trabajado sobre todo es que el público se sienta el protagonista del festival y que sea un festival abierto a la ciudadanía. Y además, lo de lo más orgulloso que nos sentimos es que no lo decimos nosotros, sino que vienen y nos lo dicen”, ha explicado.

“Llegan periodistas de fuera y te dicen que sienten que es un festival que no está hecho de puertas hacia adentro, sino que es un festival que está hecho de puertas hacia afuera, y eso es importante tenerlo en cuenta”, ha sostenido.

Para noviembre próximo, celebrado el medio siglo de vida del festival, se está pensando en un homenaje “que tiene que ser muy pensado, y ya hay muchos nombres potentes, porque afortunadamente la industria iberoamericana tiene mucha gente potente, pero sí que es verdad que creo que con la percha de los 50 tenemos que aspirar a que todo sea lo mejor”, ha explicado.

Sin desvelar si dejará de ser director de festival en 2025, ha asegurado que “los 50 años serán un punto de inflexión para todos, también para mí”, y será “una edición con más presupuesto, con más ambición, pero una ambición siempre comedida, como un poco la que llevamos aplicando estos años”.

Con tres patronos distintos (Ayuntamiento, Junta y Diputación) y patrocinio por incentivos del Ministerio de Cultura, el festival siempre se ha mantenido al margen de disputas políticas, según el director porque “yo no tengo un perfil político, mi perfil es técnico y sobre todo siempre tiendo a que las instituciones también formen parte del equipo. Creo que las instituciones nos apoyan, pero es verdad que también que como director del festival, como el equipo, tenemos también que entender las necesidades de las instituciones y tener un diálogo”.

“Yo me siento muy responsable de este festival y y creo que su gran virtud es que no es un festival que se haga desde una visión única de puertas cerradas de pequeños grupos, sino que pienso que es una visión abierta y creo que con todo lo que estamos viviendo, ajeno al festival, tener un sitio donde la gente se sienta como en casa, yo creo que es positivo”, ha afirmado.

Entre los aspectos de los que se siente orgulloso ha apuntadoque “es un festival donde el ruido desaparece y hay concordia, diálogo, entendimiento y y sobre todo personas que quieren más construir con historias que otra cosa”. EFE

1010626

fcs/fs/jla