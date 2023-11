Savater llama a la "desobediencia debida" en Cibeles y apoya escoltar a Puigdemont pero a la cárcel de Alcalá Meco

El filósofo y escritor Fernando Savater ha asegurado este sábado que la protesta contra la amnistía convocada por asociaciones de la sociedad civil en la plaza de Cibeles es el "primer paso de una resistencia que tiene que continuar" y ha apelado a la "desobediencia debida" porque "no son siervos" sino "ciudadanos libres e iguales". Además, ha apoyado escoltar al expresidente catalán Carles Puigdemont pero a la cárcel de Alcalá Meco. "Hay una sola cosa en que estoy de acuerdo con el Gobierno. Dicen que quieren poner un escolta a Puigdemont y a mi me parece bien. Creo que hay que escoltar a Puigdemont: llevarlo a Alcalá Meco y dejarlo allí unos cuantos años", ha proclamado Savater, mientras un nutrido grupo de manifestantes que ha acudido a Cibeles coreaba 'Puigdemont, a prisión'. Savater ha cerrado los discursos que se han pronunciado en esta protesta contra la amnistía y los pactos de Pedro Sánchez en el centro de Madrid bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación. Por la libertad, la unidad y la igualdad'. La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 170.000 personas los asistentes mientras que los organizadores afirman que han congregado a casi un millón de ciudadanos. Savater ha apelado a la "desobediencia debida" que, según ha explicado, consiste en la desobediencia centrada en negarse a aceptar aquellas normas que van en contra del espíritu de la libertad y la igualdad de los españoles. Dicho esto, ha pedido "luchar contra la cobardía", el abandono o el "qué más da" porque el Gobierno confía en el "aburrimiento" y el "cansancio" de la ciudadanía pero no pueden tolerar que en España haya "españoles de primera y de segunda". "No lo dejéis, no os aburráis, no os canséis, no toleréis lo intolerable porque quien tolera lo intolerable termina viviendo de una manera miserable", ha dicho Savater a los asistentes, que ha concluido el acto con un 'Viva España', 'Viva la Constitución' y 'Viva el Rey'. Previamente, se han sucedido varias intervenciones, como la del eurodiputado portugués del PPE Paulo Rangel, el profesor Félix Ovejero, los escritores Andrés Trapiello y Albert Boadella, la víctima de ETA Conchita Martínez, el periodista venezolano Miguel Henrique Otero y la presidenta de S'ha Acabat!, Júlia Calvet. "RESISTIRÉ" El eurodiputado Paulo Rangel ha asegurado que la Unión Europea está "con la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y el respeto por la separación de poderes" y ha subrayado que la Ley de Amnistía "no es un problema de España" sino que "es un problema de Europa" y se ha mostrado convencido de la UE no va a "tolerar" la Ley de Amnistía, en línea con lo que ya ha ocurrido en países como Polonia, Hungría o Rumanía. Tras asegurar que con esa Ley de Amnistía Pedro Sánchez "busca comprar votos en el Parlamento", ha criticado que comisiones parlamentarias vayan a "fiscalizar los tribunales y el Poder Judicial", algo que, según ha dicho, no había visto en una democracia. "Esta es una línea que no se puede pasar", ha enfatizado, para prometer a los asistentes que en Bruselas van a apoyar a los ciudadanos que están protestando en la calle ante lo que está ocurriendo. Rangel ha recalcado que este acuerdo es "peligroso para la democracia liberal y el Estado de Derecho" y ha llamado a resistir porque "el que resiste, gana". "Resistiré", le han respondido un grupo de manifestantes. "MI VIDA VA CAMINO DE ACABAR EN UNA DICTADURA PROGRE" Por su parte, Boadella ha afirmado --en un vídeo grabado proyectado en el escenario-- que "bajo un disfraz democrático se introduce de nuevo una forma encubierta de dictadura". Según ha añadido, su vida empezó en una "dictadura militar" y "va camino de acabar en una dictadura progre". "Me jode", ha exclamado, con un público que ha coreado después 'A mi también me jode' y 'Pedro Sánchez dictador'. Félix Ovejero ha afirmado que "hoy las leyes las escriben los delincuentes" y "el futuro del país lo deciden quienes quieren destruirlo". Además, ha señalado que hay "muchos socialistas" que se "avergüenzan" de lo que ha pasado con el PSOE y deben "buscar su lugar en otra parte". "El PSOE se ha degradado para siempre. El Partido Socialista está ideológicamente muerto y bien muerto". Después, Trapiello ha aseverado que el proyecto de Sánchez "es la mentira" y ha pronosticado que "mentirá cuantas veces lo necesite". "Sánchez quiere volvernos locos, quiere que perdamos el juicio. Y sí, vamos a tener que perderlo como Alonso Quijano", ha proclamado, con numerosas referencias a 'El Quijote'. Además, no ha descartado el referéndum porque, según ha resaltado, la "ambición personal" de Sánchez "no tiene límites". Júlia Calvet, de S'ha Acabat, ha avisado que no van a mirar para otro lado ni dar un paso atrás porque estos años no les han "amenazado y partido la cara" para que ahora Sánchez diga que "no ha pasado nada". El venezolano Henrique Otero ha defendido alzar la voz en España después de haber visto como se "desmoronó" su país. Por su parte, Conchita Martínez ha asegurado que para Sánchez y el PSOE "todo vale para apoltronarse en el sillón". APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD HERIDAS EN EL 'PROCÉS' En la protesta en Cibeles ha habido un mensaje de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su actuación en Cataluña tras el 1-O en 2017, con mención especial a aquellos policías que sufrieron graves heridas en los altercados del 'procés', algunos de ellos aún con secuelas y sin poder incorporarse al servicio activo. Los organizadores han pedido un aplauso de los asistentes para todos ellos. Entre las más de cien asociaciones cívicas convocantes de esta protesta figuran Foro Libertad y Alternativa, Unión 78, Foro España Cívica, Cataluña Suma, Pie en Pared, S'ha Acabat!, NEOS, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, De Español a Español por la Constitución, OLE (Otra Ley Electoral), Resiste España o Nuevo Espíritu de Ermua. Muchas de ellas ya promovieron otra concentración en Cibeles el pasado 21 de enero bajo el lema 'Por España, la Democracia y la Constitución'.