PNV cree que la ley de amnistía abrirá "mayores cauces para afrontar el problema territorial" en el Estado

El parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha considerado que ley de amnistía abrirá "mayores cauces para afrontar el problema territorial" en el Estado y ha confiado en que fruto del acuerdo entre PSOE y PNV no solo se culmine "el proceso estatutario sino que se pueda dar paso a conformar un nuevo autogobierno del siglo XXI". En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido, entre otras cuestiones, a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno este pasado jueves en el Congreso de los Diputados y al acuerdo alcanzado entre PSOE y PNV. En este sentido, Aitor Urrutia ha advertido que, 44 años después de su aprobación, si se logra culminar el Estatuto de Gernika y materializar el traspaso de las competencias pendientes sería "una gran noticia". A su juicio, ello daría paso a que pueda "normalizarse toda la estructura normativa en Euskadi", aunque ha recordado que "dependerá siempre de la voluntad del Gobierno español y de que cumpla definitivamente lo que ha incumplido" en el pasado. Asimismo, ha subrayado que también se han acordado con el PSOE "más cosas que la culminación del Estatuto" y ha valorado que se recoja "negociar el reconocimiento nacional de Euskadi, lo que no solo culminaría el proceso estatutario sino que se pueda dar paso a conformar un nuevo autogobierno del siglo XXI". Por otro lado, y tras destacar que la ley de amnistía es una ocasión para volver al "punto cero" por la vía del diálogo y el acuerdo en Cataluña, ha asegurado que para el PNV "uno de los principios más interesantes" que recoge la proposición de ley es el hecho de que "lo que no está prohibido es posible". A su entender, ello abre "mayores cauces para afrontar el problema territorial". "Si encontramos la vía para llegar a cauces de plurinacionalidad y al reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi habremos dado pasos importantes para cerrar los problemas que arrastramos desde hace muchos años, incluso algún siglo que otro", ha argumentado.