Mañueco afirma que la nueva legislatura empieza "rompiendo puentes" y critica a Sánchez por "venderse a los radicales"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberse "vendido a los radicales" para conseguir su reelección y ha afirmado que la nueva legislatura ha empezado "rompiendo los puentes" con quienes no son sus socios, dando a estos "privilegios" y "pisoteando, insultando y atacando" a Castilla y León. "Así no puede empezar bien una legislatura", ha asegurado Mañueco, quien ha criticado que Sánchez se haya "vendido a los radicales" y haya hecho unas "concesiones inaceptables a los socios separatistas, que apuestan por la ruptura de la igualdad de todos los españoles". De esta manera se ha expresado el líder 'popular' en unas declaraciones a los medios antes de participar en la concentración organizada por la sociedad civil en defensa del Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles en la madrileña Plaza de Cibeles, en la que se van a concentrar "miles de personas" que representan a "millones de españoles". Ante esta situación, el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha remarcado que, "sin duda", los españoles tienen que decir "claramente que no". "Y por eso venimos aquí a decir no a la amnistía y decir sí al Estado de Derecho, a la independencia judicial y a la Constitución Española", ha apostillado el 'popular'. MEDIDAS LEGALES En relación con las medidas legales acordadas por la Junta en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el pasado sábado 4 de noviembre para "impugnar" el acuerdo de amnistía, Alfonso Fernández Mañueco ha hecho énfasis en que Castilla y León tendrá una "respuesta clara" ante esta situación. Esto, ha precisado el líder 'popular', en tanto en cuanto Sánchez, en el debate de investidura, "no puede utilizar la tribuna del Congreso de los Diputados para atacar a la Comunidad y decir mentiras". "No nos conoce a los castellanoleoneses", ha advertido Mañueco. "Y, por supuesto, vamos a ir al Tribunal Constitucional y a los tribunales de justicia para defender los intereses de los castellanoleoneses", ha remarcado el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta. En la misma línea, Alfonso Fernández Mañueco ha subrayado que los 'populares' van a "defender la unidad de España, la democracia y la Constitución Española", que es la que "garantiza precisamente la democracia y el Estado de Derecho". Mañueco también ha destacado que la van a defender en "todos los lugares, en los parlamentos, en las instituciones, en la Unión Europea, en los tribunales, Tribunal Constitucional, los tribunales de Justicia y, por supuesto, se va a defender todo esto en las calles y plazas de España".