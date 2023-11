Feijóo: "Vale más la pena tener dignidad y no tener gobierno"

Oviedo, 18 nov (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que "vale más la pena tener dignidad y no tener gobierno que perder la dignidad por las ansias del poder", en referencia al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con el que "ha ganado el independentismo y ha perdido la mayoría".

El líder de los populares así lo ha asegurado durante la clausura del congreso del PP de Asturias, en el que ha sido proclamado presidente el actual portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, único aspirante que concurría al cónclave tras vencer en el proceso de primarias.

Feijóo ha advertido de que hasta "hace unas horas" el PSOE aseguraba que la amnistía no cabía en la Constitución y ha incidido en que el "número de ministros y de vicepresidentes que han dicho esto, si tuviesen un poco de vergüenza, deberían de renunciar al acta de diputado".

"¿Pero cómo van a renunciar ellos al acta de diputado si el que menos vergüenza tiene es el presidente del Gobierno. No le puedes pedir a los de abajo que hagan lo que no son capaces de hacer los de arriba", ha subrayado.

El presidente del PP, que ha asegurado que su partido es el que lidera la "alternativa de la España constitucional", ha criticado que los socialistas interpreten la Carta Magna "según el momento en que se vive y según lo que interese".

En este sentido, el líder del PP ha asegurado que la formación popular es el "único" partido que no está dispuesto a pactar con los que quieren "romper la convivencia, la igualdad y el estado de derecho".

Feijóo se ha preguntado si ser "progresista" es que a los "políticos que delinquen se borren sus delitos a cambio de una investidura" y que "los ciudadanos que necesitan más paguen las deudas de los que necesitan menos".

"¿Tenemos que pedir perdón los españoles que cumplimos la ley a aquellos que la incumplen?", se ha preguntado durante su intervención en la que asegurado que esta "España del revés" no durará siempre.

Feijóo ha sostenido que "de las pocas verdades" que ha dicho Sánchez en el debate de investidura es que "quiere construir un muro para aislarse" de los que "no opinan como él" y tras el que van a estar "más de once millones de españoles que no le quieren como presidente".

Según ha recalcado, al líder socialista le acompañarán en ese muro "los prófugos de la justicia", "los herederos de una banda armada" y "los corruptos que usaron el dinero de todos los españoles para malversarlo para fines de su partido haciendo referéndum ilegales".

Feijóo también ha puesto de manifiesto que Sánchez ya ha sido "humillado desde el primer día por todos sus socios" y "se verá qué hacen los amigos de Podemos". EFE

