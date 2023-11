Cristóbal Parralo confirma la baja de última hora de Heber Pena ante el Burgos

Ferrol, 18 nov (EFE).- El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, confirmó este sábado que Heber Pena y Brais Martínez no figurarán en su convocatoria para recibir este domingo al Burgos CF (14:00 horas, A Malata) por problemas físicos, de los que ya se han recuperado David Castro y Jon García, de nuevo disponibles.

En rueda de prensa, el técnico aseguró que Pena ha sufrido un "problema muscular" en el cuádriceps y señaló que no "es muy grave", pero destacó que en casos de este tipo "hay que andar con cuidado" al tratarse de una "pequeña rotura".

El futbolista, consideró el preparador, quería estar a su disposición para el duelo liguero, pero el resultado de la prueba médica a la que se sometió llevó a decidir que es "mejor que no jugara" para no "perderlo por más tiempo".

Sobre Martínez, Parralo valoró que sintió de nuevo molestias en el tobillo en el que sufrió recientemente un esguince, por lo que matizó que esa zona está "un poco más débil" tras su recuperación.

En cambio, reaparecerán en la citación David Castro, Jon García y Enrique Clemente, por lo que sus "tres centrales están disponibles" y podrá "tener a jugadores en su sitio habitual", ya que la lesión de Castro abocó a recurrir a "jugadores fuera de su sitio" tradicional y que hubiese una "merma al hacer cambios en otras demarcaciones".

Preguntado por las informaciones en medios de comunicación sobre el interés de clubes de Primera División por futbolistas como Carlos Vicente, el cordobés admitió que ese hecho "no beneficia", pero expresó que no "he visto ninguna desconexión de ningún jugador, no hay síntomas que me puedan preocupar".

Cristóbal Parralo enfatizó que lo "importante es el Burgos y luego ya veremos" y se mostró "encantado de que mis jugadores estén en boca de muchos equipos, significa que están dando un buen rendimiento; si tiene que pasar algo, me alegraré, pero no podemos hablar del futuro, hay que vivir el presente con esta ilusión".

El entrenador indicó que en el Racing Ferrol son conscientes de que la categoría es muy complicada y emplazó a alcanzar la "cifra de puntos que den la calma para la consolidación en Segunda División, sin descartar "soñar con otra cosa, pero teniendo claro que el objetivo principal es mantener la categoría". EFE

