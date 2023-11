Banderas de España y de la UE inundan la Plaza de Cibeles en la protesta contra la amnistía y Sánchez

Varios miles de personas con banderas de España y de la Unión Europea se concentran esta mañana en la plaza de Cibeles contra la amnistía que han pactado Pedro Sánchez y los independentistas, en una protesta organizada por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación, ¡por la libertad, la unidad y la igualdad!'. 'Sánchez a prisión', 'Sánchez vendepatria traidor' y 'Pedro Sánchez es el judas del siglo XXI' son algunas de las pancartas que portan los manifestantes, que corean además "Puigdemont a prisión", "Hijo de puta Pedro Sánchez" o "Me gusta la fruta". Los organizadores han amenazado los minutos previos al inicio del acto con bandas sonoras de la Transición como 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat, 'Libre' Nino Bravo, 'Libertad sin ira', 'Esta España mía' de Cecilia o 'Que viva España' de Manolo Escobar. La convocatoria cuenta con el respaldo de los máximos dirigentes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que han llamado desde sus formaciones a secundar masivamente esta concentración de la sociedad civil. Los organizadores han redactado un manifiesto en el que alertan de un proceso "deconstituyente" basado en una investidura "corrupta" de Pedro Sánchez y que, además de la amnistía, contempla un referéndum. Por eso, apelan a la movilización ciudadana porque los españoles se juegan "ser o no ser" con la Ley de Amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas. Entre los convocantes figuran Foro Libertad y Alternativa, Unión 78, Foro España Cívica, Cataluña Suma, Pie en Pared, S'ha Acabat!, NEOS, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, De Español a Español por la Constitución, OLE (Otra Ley Electoral), Resiste España, Nuevo Espíritu de Ermua y un centenar de organizaciones cívicas que ya promovieron otra concentración en Cibeles el pasado 21 de enero bajo el lema 'Por España, la Democracia y la Constitución'. Están previstas varias intervenciones breves en Cibeles, como la del eurodiputado portugués Paulo Rangel, el profesor Félix Ovejero, los escritores Andrés Trapiello, Conchita Martín y Albert Boadella, el periodista venezolano Miguel Henrique Otero y la presidenta de S'ha Acabat!, Júlia Calvet. El último discurso correrá a cargo del filósofo Fernando Savater. "Tras consumarse la investidura, llamamos a toda la sociedad civil a la movilización. Mientras unos remarcan lo que nos separa, nosotros reafirmamos lo que nos une", ha escrito en redes sociales NEOS, impulsada por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja.