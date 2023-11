Ayuso ironiza sobre su frase 'me gusta la fruta': "Si es una ayuda para la agricultura española, pues me alegro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a ironizar este sábado sobre su frase 'me gusta la fruta' y ha destacado que se alegraría si finalmente este comentario ayuda a los agricultores españoles a incrementar sus ventas. Lo ha dicho en declaraciones a los medios en la madrileña Plaza de Cibeles, donde ha asistido a la concentración contra la amnistía para los encausados en el proceso independentista catalán convocada por más de un centenar de entidades cívicas. "Aquí hay gente de Murcia, está encantada. Me estaban contando que una de cada cuatro piezas de fruta que se exportan en España proceden de Murcia", ha explicado la presidenta regional en el arranque de la manifestación. En la primera sesión del debate de investidura, Sánchez afeó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, alertase "sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad" y su respuesta fuese "evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra ese caso de corrupción". Ayuso, que estaba sentada en la tribuna, al escucharlo reaccionaba con unas palabras que varios diputados del PSOE han interpretado como un insulto (hijo de puta) a Sánchez. En un primer momento, desde el equipo de la presidenta ironizaron con que lo que había dicho era "me gusta la fruta" pero posteriormente señalaron que las acusaciones eran "una ignominia y una cobardía" y que la respuesta, "dicho para sí misma", es "lo mínimo que se merece". La presidenta madrileña ha indicado que se alegrará si finalmente la polémica generada supone finalmente una ayuda para la agricultura española por un aumento del consumo de fruta.