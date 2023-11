Álvarez de Toledo pide "militancia democrática" a los ciudadanos para pasar a la "ofensiva en todos los frentes"

La diputada del PP por Madrid Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que es "motivo de esperanza" que decenas de miles de personas hayan salido a la calle de nuevo este sábado para protestar contra la amnistía y los pactos del socialista Pedro Sánchez con los independentistas. Dicho esto, ha llamado a mantener esta "militancia democrática" para pasar a la "ofensiva en todos los frentes" porque la defensa de la España constitucional "concierne absolutamente a todos". "Hay una alternativa, hay otro camino, hay esperanza", ha declarado Álvarez de Toledo a Europa Press, al término de esta movilización en Cibeles, que ha acogido a casi un millón de personas --según los organizadores-- y unas 170.000 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno. Dicho esto, la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso ha subrayado que es necesario mantener una "verdadera militancia democrática". "Lo que estamos viendo en estos momentos en España es que millones de españoles se están convirtiendo en militantes de la democracia, dispuestos a salir a la calle y a defender la España constitucional, la igualdad de los españoles, el Estado de Derecho y la propia democracia", ha apostillado. MANTENER "LA PRESIÓN" Y "NO DESISTIR" Tras asegurar que vienen momentos "no simplemente de resistencia, sino de pasar a la ofensiva", ha recalcado que debe ser "una ofensiva democrática en todos los frentes", en las calles, en las instituciones y en Europa, porque la defensa de la democracia, la igualdad y la España constitucional "concierne absolutamente a todos". "Tiene que haber una ofensiva democrática conjunta basada en ese concepto de militancia democrática, más allá de siglas", ha abundado. Álvarez de Toledo, que ha llamado a mantener la "presión" en la calle y "no desistir", ha afirmado que esto "es un asunto interno de España" pero también es un "asunto interno de Europa", que "concierne a todos los europeos y a todos los demócratas" porque se trata de "frenar el proceso de destrucción democrática puesto en marcha por Sánchez y defender el Estado de Derecho en España". "Y se juega el Estado de Derecho en toda Europa y la democracia en toda Europa", ha manifestado la diputada del PP a Europa Press al término de esta protesta, a la que también han asistido el presidente de su formación, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, había otros 'barones' territoriales del PP como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, o el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El líder del Vox, Santiago Abascal, y el presidente de Ciudadanos, Adrián Vázquez, también han secundado esta protesta convocada por más de un centenar de foros y asociaciones cívicas bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación. Por la libertad, la unidad y la igualdad'.