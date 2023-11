Almeida: "En estos momentos el PSOE es indistinguible de Junts, ERC o Bildu"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este sábado que en estos momentos el PSOE de Pedro Sánchez es indistinguible de Junts, ERC o Bildu al haber abandonado "el consenso constitucional" para ponerse "de parte de aquellos que son enemigos" del modelo de convivencia y de la Constitución de 1978. El regidor capitalino ha realizado estas declaraciones en la madrileña Plaza de Cibeles, donde asiste a la concentración contra la amnistía para los encausados en el proceso independentista catalán convocada por más de un centenar de entidades cívicas. En esta línea, Martínez-Almeida ha subrayado que Pedro Sánchez "es cómplice de lawfare" por "una caza de brujas del poder judicial, de la actuación de los jueces y los fiscales" que van a ser "no fiscalizados, sino perseguidos en el Congreso de los Diputados por parte del independentismo y del nacionalismo". "Pedro Sánchez es cómplice y actor principal de que en España, por primera vez, se vaya a perseguir a los jueces por hacer su trabajo y se les va a perseguir desde el Parlamento", ha insistido. El regidor madrileño también ha recriminado al líder del PSOE que se dedique a levantar muros entre españoles y así degradar la democria y el estado de derecho. "Los muros se levantan únicamente para defender la democracia y Pedro Sánchez levanta este muro para defenderse de la democracia, esa es la diferencia, que él se quiere defender de la democracia mientras que nosotros queremos defender la democracia", ha argumentado. Al hilo, ha señalado que Sánchez "no hizo un programa de gobierno sino un programa de oposición" y le ha afeado que dedicara su discurso de investidura a decir no lo que quiere para España sino lo que busca para sí. "Su programa de gobierno consiste en levantar un muro contra más de la mitad de los españoles; eso no es un programa de gobierno, eso es un programa de oposición de supervivencia y un programa perjudicial, muy perjudicial para España", ha indicado. MENSAJE POR LA CONVIVENCIA El alcalde ha trasladado el apoyo a esta manifestación en la que la sociedad civil quiere trasladar al Ejecutivo central del PSOE, según el regidor, un "mensaje muy claro" de apuesta por la convivencia que comparte la inmensa mayoría de los españoles y contra el "chantaje independentista", "el supremacismo" y la petición de perdón por los crímenes de ETA. "Decirle a Pedro Sánchez y al PSOE que lo que deberían hacer es volver al consenso constitucional y olvidarse de estas aventuras que están teniendo", ha recalcado el regidor capitalino, que ha trasladado además su agradecimiento "a tantísimas organizaciones que han decidido convocar hoy esta manifestación contra la amnistía". Una movilización ante el "asombro" con el que se presencia, ha explicado, el proceso de "degradación de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho" que vive España y que "los culpables sean inocentes y a que los inocentes seamos culpables". En la misma línea, ha llamado a "volver a ese consenso constitucional que implicaba que la inmensa mayoría de los españoles podemos convivir pensando diferente y que no se pueden levantar muros contra la mitad de España". "Lo que crispa a la sociedad es que los que dieron un golpe de Estado ahora mismo sean los que mandan en España, los que dieron un golpe de Estado sean los que en estos momentos determinan qué es lo legal y qué es lo legítimo en España, eso es lo que de verdad crispa a la sociedad española, una ley de amnistía que antes del 23 de julio no existía en la cabeza de nadie más salvo la de un prófugo de la justicia en Waterloo", ha indicado.