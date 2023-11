Sindicatos de Policía censuran a Vox "intentar dirigir" a la Policía en Ferraz y exigen desmarcarse de ultras violentos

Varios sindicatos de la Policía Nacional han reprochado este viernes a Vox que su diputado Javier Ortega Smith se dirigiera ayer en las protestas en la sede del PSOE en Ferraz a un agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para "intentar dirigir" la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entienden que su tono fue "amenazante" al reprocharles haberse excedido en las cargas, por lo que supone una "fiscalización que apunta a un apoyo a los violentos". Durante la protesta en Ferraz de este jueves por la tarde-noche, el mismo día en el que el Congreso votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Ortega Smith se dirigió a un integrante de la UIP para avisarle de que iban a estar "muy pendientes toda la jornada de sus dispositivos". "Ni puede haber manifestantes violentos, ni agentes que se extralimite en sus funciones", apuntó, aludiendo --"con todo el cariño y respeto"-- a que algunos agentes habían cometido "abuso de autoridad". Ortega Smith avisó también de que iban con cámaras para grabar la actuación policial, con la intención de "identificar y dar trasladado a la autoridad judicial" en el caso de detectar policías que no cumplieran la ley, así como también a manifestantes violentos. Un día antes, el miércoles, fue el líder de Vox, Santiago Abascal, el que volvió a sumarse una jornada más a la manifestación en Ferraz tras abandonar el Congreso sin escuchar la réplica del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. A VOX LA POLICÍA "LE IMPORTA MUY POCO" "Ni el señor Ortega Smith ni ningún diputado tienen autoridad para amenazar, coaccionar o intentar dirigir ningún trabajo de la Policía", ha sostenido en un comunicado UFP, que censura el "tono amenazante" del representante del partido que lidera Santiago Abascal para "acomodar a sus intereses" la decisión o no de la Policía de identificar o detener a manifestantes. UFP ha criticado a Vox al entender que "la Policía le importa muy poco". "Solo trata de obtener beneficio político a nuestra costa", ha añadido, reprochándole que no fuera con su acreditación de Congreso a los disturbios de Barcelona tras la sentencia del 1-O. "Estos policías son los mismos que defendían a su jefe, el señor Abascal, cuando le apedreaban en un mitin en Vallecas, pero entonces éramos los buenos", ha continuado. "Instrumentalizar la labor de la Policía, según quién esté detrás de las pancartas, es un grave error que, sin duda, conllevará un coste político para Vox, como lo está también teniendo para el Gobierno", ha terciado UFP, que recuerda que los agentes 'antidisturbios' de la UIP son un "referente mundial" por su larga trayectoria. "Ni antes éramos los piolines de Fernández Díaz, ni ahora somos los esbirros de Grande-Marlasca", han sostenido. FISCALIZACIÓN QUE APUNTA A APOYO A VIOLENTOS El SUP también ha reprochado a Vox su actitud durante las protestas en Ferraz por la recurrente asistencia de ultras de extrema derecha, entre otros manifestantes pacíficos, que lanzan objetos al cordón policial entre insultos a los agentes y a otras autoridades como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quienes critican sus pactos con los independentistas y la ley de amnistía. "Su fiscalización apunta hacia el apoyo a los violentos y terroristas urbanos", ha indicado el SUP, que además recuerdan que llevan años pidiendo cámaras de dotación unipersonal para todos los compañeros que intervienen en orden público. "No tenemos nada que esconder, señor Ortega", ha terciado. Para JUPOL lo que ha hecho Ortega Smith "está fuera de lugar" y supone una "huida hacia adelante que se tiene que acabar y tienen que hacer un llamamiento a la calma". Este sindicato ha recordado que, como otros, han mostrado su rechazo a la ley de amnistía, pero "pides toda la razón si se consienten manifestaciones violentas". Desde JUPOL recuerdan que en Ferraz al principio las concentraciones son pacíficas, "pero poco a poco lo van copando ultras con cánticos la mayoría contra la Policía, otros contra la Corona y otros contra el PP", así como que portan banderas preconstitucionales o con el escudo oficial de España recortado. "Ayer incluso vimos una esvástica, es algo intolerable en nuestro Estado de derecho", han apuntado. CRÍTICAS A UN DIPUTADO DEL PP Desde las cuentas oficiales en redes sociales, otros sindicatos también han mantenido su defensa de días atrás a las actuaciones en Ferraz. La CEP ha criticado que el diputado del PP Rafael Hernando haya hablado en X (antes Twitter) de que "se repiten imágenes de algunos policías golpeando innecesariamente a gente" y que esto "no es propio de una democracia". En concreto, la CEP ha reprochado a Rafael Hernando que "sea tan ágil" con las redes para juzgar su trabajo policial, hablando de "unos pocos policías alentados" por el ministro Fernando Grande-Marlaska, cuando ayer mismo un compañero de la Brigada Móvil recibió un botellazo en la cara en los disturbios en la sede del PSOE.