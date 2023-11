Rueda urge a Sánchez a que convoque una conferencia de presidentes tras nombrar a sus ministros

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha urgido al ya investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que convoque una conferencia de presidentes autonómicos una vez hayan sido nombrados los nuevos ministros: "Es lo primero que tendría que hacer". "Tendrá que hablar con las comunidades autónomas, con las suyas y con las que no son suyas", ha expresado este viernes durante el desayuno informativo de Forum Europa, donde ha estado acompañado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y donde ha insistido en que Sánchez tiene que explicarles "qué está pasando y sobre todo qué va a pasar". Rueda ha expresado su desconcierto ante lo que él considera "casi una declaración de guerra" a ciertas comunidades autónomas durante el discurso de investidura de Sánchez. Ante esto, ha insistido en la necesidad de que la conferencia de presidentes se reúna y que el líder del Ejecutivo les explique decisiones que afectan a "todos". "También que escuche lo que pensamos y que intentemos que esa decisión sea lo menos dañina posible y a ser posible que nos beneficie a todos por igual, o por lo menos, que no nos perjudique más a unos que a otros", ha resaltado. Aún así, Rueda ha señalado que otra cosa muy distinta será los tiempos y la urgencia que quiera darle el ya investido presidente del Gobierno. "Lo decían ayer mismo, empieza el cumplimiento estricto de los pactos a los que se ha comprometido, pero creo que esto es muy importante también, es una cuestión también de dar la cara", ha afeado añadiendo que "ellos sabrán lo que tienen que hacer". Rueda ha aprovechado para remarcar que ante esta situación lo prioritario es "no resignarse" y "seguir denunciando lo que está pasando".