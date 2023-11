Rueda avisa de que Sánchez debe convocar Conferencia de Presidentes si lo piden los del PP

Madrid, 17 nov (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que está obligado a convocar la Conferencia de Presidentes si todos los dirigentes autonómicos del PP lo piden, y ha afirmado que podría ser "ahora mismo" si los populares lo solicitan.

"La Conferencia de Presidentes tiene un reglamento y cuando hay un cuórum es obligado convocarla. Este cuórum sería ahora mismo, simplemente con que lo pidiéramos las comunidades autónomas del Partido Popular", ha aseverado este viernes durante un desayuno informativo en Madrid, en el que ha defendido que debería ser "lo primero" que haga Sánchez después de nombrar a los ministros y ministras.

El presidente gallego se ha mostrado convencido de que todos los presidentes autonómicos del PP van a pedir esta reunión ya que es algo "lógico", puesto que "deben" pedir explicaciones sobre las "cesiones" a los independentistas.

"Vamos a pedir que se nos explique lo que hay, qué está pasando y qué va a pasar. ¿Cuáles han sido las cesiones, las que conocemos y las que están por contar? ¿Cómo va a avanzar esto y a qué tenemos que renunciar? ¿Cómo se va a distribuir todo esto? ¿Qué se va a dar en unos sitios y no se va a dar en otros? ¿Cómo vamos a repartirnos una serie de compromisos que en principio parecen inasumibles e irrealizables?", se ha preguntado.

En este encuentro organizado por Nueva Economía Fórum y al que han asistido, entre otros, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, Rueda ha insistido en que, ante esta "situación", la estrategia de los populares debe ser "no resignarse".

"No vamos a hacer exactamente lo que probablemente se espera que hagamos, que es pensar que después de esta ebullición, después de esta indignación patente que nadie puede negar, todo esto va a bajar, que la gente se va a olvidar y van a poder hacer lo que quieran. No resignarse y seguir, seguir denunciando que están pasando cosas que no pueden pasar, sobre todo para intentar corregirlas", ha subrayado.

Sobre los futuros cambios en la cúpula y los grupos parlamentarios del PP, ha señalado que Alberto Núñez Feijóo tiene "olfato" para los fichajes, que nunca cuenta hasta que tiene decididos.

Ha ironizado, además, con los nombres que se ha llevado de Galicia a Madrid: "Yo también tenía muy buenos equipos, que ahora son sus equipos, estoy en un momento complicado, ahí lo dejo Alberto".

Asimismo, el presidente gallego ha criticado a Sánchez por querer "cargarse" la España autonómica y el Estado de derecho, pero ha subrayado que las comunidades autónomas tienen "resortes para defenderse" que se están materializando en las manifestaciones.

En clave regional, no ha aclarado si adelantará las elecciones autonómicas y ha afirmado que las convocará en el momento que sea "más conveniente" para Galicia y no para el PP.

Rueda ha expresado, además, que "estaría bien" que coincidieran con las del País Vasco -como ha ocurrido desde 2009- pero ha afirmado que no cree que sea "lo fundamental" a la hora de tomar la decisión. EFE

