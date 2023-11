Ponsarnau: "No estamos satisfechos con nuestra solidez, debemos dar un paso más"

Bilbao, 17 nov (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, subrayó que, a pesar de que en líneas generales su "nivel competitivo ha sido bueno", necesitan dar "un paso más" en cuanto a la "solidez en el juego".

"No estamos encontrando la forma de ser sólidos en jugar y defender bien", recalcó Ponsarnau en la rueda de prensa previa a la visita del domingo al Joventut, rival frente al que tratarán de romper la racha de cuatro derrotas consecutivas en la Liga Endesa.

El catalán admitió que Barcelona, Tenerife, Zaragoza y Real Madrid han sido "rivales buenos", que "han hecho las cosas un poquito mejor" que el Surne Bilbao, y recalcó que su labor ahora es "centrarse en ese poquito".

"Más que ganar o perder lo que nos preocupaba era encadenar partidos sin acierto. Y ahora no. De meterla no nos hemos olvidado. Hace cinco días -contra el Real Madrid- metimos y a eso nos tenemos que agarrar. Buscar esas confianzas y si no agarrarnos a la táctica colectiva", explicó.

Ponsarnau recordó, además, que desde la primera de esa serie de derrotas en ACB, en el Palau Blaugrana, han encadenado también cuatro victorias en la Copa Europa FIBA y eso demuestra que "de ganar no nos olvidamos".

El catalán, por otro lado, avanzó que espera recuperar para la visita a Badalona a Alex Renfroe y, a falta de los últimos entrenamientos, mantiene la duda de Sacha Killeya-Jones.

Ninguno de los dos viajó esta semana a Rumanía para el partido europeo frente al Sibiu, el base por unas molestias que arrastraba desde el partido frente al Baskonia de finales de septiembre y el pívot por el fuerte golpe en la espalda que sufrió contra el Real Madrid.

"A ver cómo llega al partido, no está descartado ni confirmado", comentó Ponsarnau sobre el interior antes de apuntar sobre su próximo rival, que es un partido "difícil de preparar" por la versatilidad de algunos jugadores de la 'Penya' y la posible recuperación de algunos de sus lesionados.

"Deportivamente la sensación es que tenemos que prepararnos para muchas cosas y en estos casos lo mejor es prepararte a ti mismo y estar centrados en encontrar nuestro juego", dijo el de Tárrega quien ve clave "encontrar buenos tiros" y que el equipo local "no gane en el ritmo" de juego.

"Para todo esto será importante controlar las pérdidas y el rebote y hacer un esfuerzo en el balance defensivo. Y en los momentos que parece que dominamos el ritmo, que seamos inteligentes si se nos acaba la energía. La receta en este partido es pensar bastante en nosotros porque tenemos poca información objetiva del Joventut", señaló Ponsarnau. EFE

