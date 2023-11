Ortega Smith llama "sinvergüenza" al delegado del Gobierno y pide que la próxima selección de la UIP sea "más exigente"

El diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha sumado a la decimoquinta jornada de protestas contra la amnistía en la calle Ferraz, donde se ubica la sede nacional del PSOE, y ha llamado "sinvergüenza" al delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, por, a su juicio, disponer un "desproporcionado y humillante" despliegue policial. Al mismo tiempo, ha pedido que la próxima selección de la UIP sea un "poquito más exigente". Una vez disuelta la manifestación en Ferraz, que este viernes ha congregado a 1.000 personas y ha discurrido de forma pacífica, Smith ha salido un día más en defensa de los manifestantes ante la policía. "Os vais a quedar con las ganas de hacer detenciones", ha gritado a los antidisturbios a los que les ha dicho que "practiquen con el saco". El diputado de Vox ha manifestado que "si para desmovilizar a 25 chavales con bandera de España hace falta movilizar a toda la UIP de Madrid, de verdad que hay que hacer un esfuerzo en la selección de la UIP", ha dicho. Así, les ha insistido a los policías presentes que "no necesitan los cascos, ni los chalecos, ni las defensas ni los gases lacrimógenos ni tanta parafernalia". Dicho esto, se ha dirigido entre aplausos de los testigos al delegado del Gobierno. "Es usted un sinvergüenza que no utiliza a los agentes de la UIP que deberían estar reprimiendo manifestaciones de la extrema izquierda, de los CDR en Cataluña de los 'borrokas' en el País Vasco", le ha lanzado. Asimismo y entre el silencio de los asistentes, Smith ha animado a los asistentes a abandonar la calle. "Agentes, lo siento pero hoy no vais a poder dar porrazos, os vais a quedar con las ganas. Yo me voy", les ha dicho. Precisamente este viernes el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido este viernes una carta de queja al presidente de Vox, Santiago Abascal, en la que muestra su "profundo pesar y preocupación" después de que el diputado de este partido Javier Ortega Smith acusara ayer de "abuso de autoridad" a algunos agentes que actúan en los disturbios en la sede del PSOE en Ferraz. "Esperamos que como presidente de Vox tenga algo que decir en favor de los miles de funcionarios de Policía Nacional que hoy se sienten utilizados y tratados con el mismo desprecio que secesionistas y criminales no dispensaron en el pasado por interés político", señala el SUP en la carta, consultada por Europa Press, remitida a Abascal.