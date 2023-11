Nathalie Poza: “Es peligroso que los actores miremos para atrás”

Almería, 17 nov (EFE).- La actriz Nathalie Poza, que ha recibido este viernes el premio ‘Almería, tierra de cine’ en la inauguración del XXII Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), ha asegurado que es “peligroso” que los actores miren “para atrás” porque tienen que estar “muy presentes en el aquí y en el ahora”.

“Tenemos como una máxima: lo pasado, pisado. Tenemos que estar muy presentes en aquí y en el ahora para estar atentos a lo que pasa, para tener constancia”, ha manifestado al recoger este galardón apenas horas más tarde de que haya descubierto la estrella que luce su nombre en el Paseo de la Fama de Almería.

No obstante, ha asegurado que con “regalos” como éste también se obliga a los miembros de su profesión a ver que “se está aquí por quién te ha dado la mano”. “Eso también es una cuestión de suerte. No todo el mundo tiene la suerte que he tenido yo, por ejemplo, de empezar en el cine de la mano de un maestro, porque Manolo Martín Cuenca me dio la mano y yo no era nadie”, ha dicho.

Ha aseverado que este director le dio una “oportunidad de oro” con ‘Malas temporadas'. “Después de eso, pasara lo que pasara, siempre tenía en mi corazón que había vivido lo que es estar en casa, lo que es la excelencia, lo que es el trabajo comprometido y lo que es que alguien te mire con amor y te de la mano para hacer este trabajo que es tan delicado”.

“Los actores ponemos todos nuestros instrumentos al servicio de estos maestros que cuentan historias que luego tienen que tocar los corazones”, ha añadido.

También ha recordado su tiempo “rodando por carreteras almerienses” ‘La Unidad Kabul’. “Sería absolutamente imposible haber recreado ese Afganistán (...) si no fuera por esta tierra de cine. Por su magia, porque invita a soñar. Creo que por eso todo el mundo quiere venir aquí a rodar”, ha sostenido.

“Yo me vendría aquí a vivir. He venido muchas veces. En lo personal, fue el primer sitio donde vine cuando salí del confinamiento buscando sumar su luz, su silencio, también su magia, su misterio”, ha abundado.

Por último, ha afirmado que “estamos viviendo tiempos muy difíciles” en los que “el mundo está bastante perdido”. “Yo no sé vosotros, yo tengo un hambre desesperada de cultura de cine cada vez en pantallas más grandes y con historias que al menos nos hagan sentir más conectados, más humanos y que podamos soñar con transformar algo; así que, por favor, ir a las salas”, ha concluido.

Aunque no ha podido acudir en persona, Martín Cuenca la ha felicitado en un vídeo en el que ha asegurado que es una “actriz maravillosa”. “Almería tiene una luz ahora contigo muchísimo más importante que Schwarzenegger, Ridley Scott y todos esos que han pasado por allí como una sombra. Tú has pasado como una grande”, ha mantenido el director.

Ha sido uno de los momentos más emocionantes, junto al homenaje póstumo a Carlos Saura, que rodó dos películas en la provincia, ‘Stress es tres’ y ‘Deprisa, deprisa’ y que ha estado acompañado de las palabras de su hijo Antonio Saura.

La gala ha encendido los focos a una brillante alfombra azul por la que han desfilado actrices de la talla de Mabel Lozano, Ingrid Rubio, Rosario Pardo, Ana Torrent o Assumpta Serna, guionistas como Carmen Garrido, productores como Eduardo Campoy, Ana Camacho o Lina Badenes, y directores como Alejandro Suárez, o la presentadora, la periodista Elena Sánchez.

La gala inaugural de FICAL 2023 se ha cerrado con el preestreno de la película ‘El amor de Andrea’, dirigida por Manuel Martín Cuenca. Ha sido presentada por la protagonista, Lupe Mateo. EFE

