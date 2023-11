Miles de italianos protestan contra los presupuestos y defienden el derecho a la huelga

Roma, 17 nov (EFECOM).- Miles de italianos se manifestaron hoy en varias ciudades, sobre todo en las regiones del centro, en la jornada de huelga en la Sanidad, Educación, Transportes y otros sectores convocada por dos de los sindicatos mayoritarios del país en contra de los presupuestos generales y en defensa del derecho a la huelga tras los límites impuestos por el vicepresidente y ministro Matteo Salvini.

La CGIL y la UIL convocaron este viernes una jornada de movilizaciones algo inédita, que no se ha producido en toda Italia, sino que ha afectado principalmente a las regiones centrales, ya que se prevén otras cinco jornadas con huelgas de ocho horas en los próximos días en otras zonas del país.

La huelga de transportes, que no incluía el sector aéreo ni algunas ciudades como Milán o Nápoles, iba a ser de ocho horas pero finalmente Salvini, ministro de Transportes, obligó a limitar el paro a cuatro horas, de 9.00 a 13.00 (8.00-12.00 GMT), aduciendo que era para proteger a los ciudadanos, lo que provocó las protestas de los sindicatos.

Los centrales sindicales organizaron cerca de 100 manifestaciones en todo el país, a las que se sumaron la de los estudiantes en varias ciudades como Roma o Milán.

"No podemos y no queremos detenernos hasta que no obtengamos resultados. Hacemos huelga porque no queremos que el país colapse por culpa del Gobierno. Defendemos el país e impugnaremos las limitaciones", dijo el secretario general del CGIL, Maurizio Landini, desde el palco de la manifestación en la plaza del Pueblo de Roma.

El Gobierno aprobó unos presupuestos para el próximo año con medidas por valor de alrededor de 24.000 millones de euros que contempla recortes en los impuestos del trabajo, pero que para los sindicatos no son suficientes para solucionar los problemas de los ciudadanos cuando los precios siguen subiendo-

"Todas las plazas están repletas como no habíamos visto en años. Este día es la respuesta más hermosa, fuerte, inteligente y firme que pudieron dar a quienes pensaron en exigir y cuestionar el derecho de huelga. Se trata de un verdadero ataque a la democracia", agregó Landini.

"Esta plaza es una respuesta democrática a las personas que sufren. Es una respuesta a quien se comporta como un acosador institucional. Hay que tener respeto de los trabajadores", dijo, por su parte, el secretario general de la UIL, Pierpaolo Bombardieri, también en la principal marcha, en Roma.

Mientras que la respuesta de Salvini fue clara: "Estoy orgulloso de que hoy 20 millones de italianos puedan circular libremente porque el derecho de huelga de una minoría no puede socavar el derecho al trabajo de la mayoría".

Según fuentes del ministerio de Transportes hubo trafico regular en la red local y una adhesión a la huelga en torno al 5 % y ningún tren cancelado en la red de alta velocidad, adhesiones inferiores al 16 % en los trenes regionales.

Mientras que la sección de transportes de CGIL aseguró que hubo picos de adhesión del 100% en algunos sectores como los puertos y hasta el 80 % en logística mientras que en el transporte público de cercanías y el ferroviario, la adhesión media fue del 70 %. EFECOM

