La ministra portavoz dice que la forma de Feijóo de felicitar a Sánchez demuestra que no está preparado para presidente

La ministra de Política Territorial y portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sostenido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "nunca estuvo preparado para ser presidente", criticando la forma en la que saludó a Pedro Sánchez al lograr la investidura, diciéndole que es una equivocación ser investido tras haber pactado una amnistía al 'procés'. "Ese tipo de comportamientos demuestran que Feijóo nunca estuvo preparado para ser presidente de España" y "da señal de la talla política de quien lo hace", ha trasladado Rodríguez en una entrevista este viernes en TVE, recogida por Europa Press. Feijóo reveló ayer que cuando se acercó a dar la mano a Sánchez tras la votación, le dijo que era una equivocación ser investido así y que era el responsable de lo que acababa de hacer. La ministra en funciones ha diferenciado la actitud de Feijóo con la de anteriores presidentes del PP, señalando que José María Aznar felicitó a José Luis Rodríguez Zapatero y que Mariano Rajoy dio la "enhorabuena" a Sánchez al prosperar la moción de censura de 2018, pese a "lo sobrevenido y disruptivo de la situación". Respecto a si sabe si seguirá formando parte del Gobierno, Rodríguez se ha limitado a agradecer a Sánchez que le diera la oportunidad de ser ministra y ha dicho estar tranquila por haber hecho un "buen trabajo". "Estoy segura que va a conformar un gran equipo", ha expresado, antes de mostrar su "gratitud, disposición y mucha confianza" en el jefe del Ejecutivo. Tras señalar que Sánchez está "convencido e ilusionado" con su tercer mandato, ha indicado que la legislatura va a ser compleja, pero a la vez ha subrayado que el líder socialista ha demostrado ser "capaz" de dar "certidumbre y estabilidad" en momentos difíciles como la pandemia pese a "los agoreros". EL OBJETIVO ES AGOTAR LA LEGISLATURA En este sentido, ha valorado haber conseguido sacar adelante cada año Presupuestos Generales del Estado y completar la legislatura, que vuelve a ser "el objetivo", ha remarcado. Sobre la negociación para los Presupuestos del año que viene, Rodríguez no ha confirmado que haya un principio de acuerdo con los socios de investidura, admitiendo aquí también que es un trámite complejo. No obstante, ha afirmado que tendrán una orientación clara hacia medidas de protección social como las anunciadas por Sánchez en la investidura, sin perder de vista que la economía crezca. En estas semanas, a su juicio, "se ha hablado mucho de la ley de amnistía" pactada con los partidos independentistas catalanes y "quizás menos de otros acuerdos que son tan relevantes o más para el día a día de la gente". Además, Rodríguez ha condenado la violencia en las protestas ante la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y ha acusado al PP de no hacer una condena "rotunda". Para la ministra, los que se manifiestan con muestras y eslóganes de "violencia y odio" son un parte minoritaria pero "lamentablemente también tiene su espacio en algunos representantes políticos", en alusión velada a Vox, que ha asistido a las concentraciones en Ferraz.