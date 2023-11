Junta urge a Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes para que "rinda cuentas" de su pacto con independentistas

El Gobierno andaluz ha urgido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que convoque, a la "mayor brevedad posible", la Conferencia de Presidentes para informar sobre los efectos, en el futuro de España, de los pactos que ha alcanzado con partidos independentistas para hacer posible su investidura. En declaraciones a los periodistas, el consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado que "urge que Sánchez rinda cuenta sobre sus acuerdos ante quienes representan a cada una de las comunidades autónomas de España en base al principio de lealtad institucional". Ha considerado que Sánchez "está obligado a convocarla de manera inmediata", después de que se lo hayan solicitado formalmente varios presidentes autonómico, como el de Andalucía, Juanma Moreno. Sanz ha indicado que la convocatoria de la Conferencia de Presidentes es fundamental porque "no vienen buenos tiempos para la calidad democrática e institucional de España", porque ayer comenzó "la etapa del Gobierno de la mentira y la impunidad". "Esta investidura es un error y Sánchez es el responsable", ha apuntado Sanz, para quien con "esta investidura se rompe el principio de igualdad entre comunidades autónomas y, por tanto, supone un hito de retroceso democrático y autonómico muy importante". Ha querido dejar claro que Andalucía va a denunciar "cualquier agravio hasta sus últimas consecuencias". "Esta va a ser la legislatura de la mentira y la impunidad, y es un error pactar con 18 partidos políticos que quieren acabar con el proyecto común y con partido que es España", ha recalcado el consejero de Presidencia, apuntando que la mayoría o casi la totalidad de los socios que se ha buscado Sánchez "quieren destruir España y romper el principio de igualdad". Eso no dará, en su opinión, una imagen de estabilidad y de seguridad de país, además de las importantes "repercusiones económicas" que se producirán. Ha alertado de los "regalos y privilegios para unas comunidades frente a otras", como que se "regale" el 50 por ciento de la política de dependencia al País Vasco, mientras a Andalucía se le niega, o que se le ofrezcan competencias en materia de gestión de la Seguridad Social, lo que supone "romper la Constitución". Ha planteado por qué se "dan privilegios" en materia de financiación autonómica a Cataluña y se le "hace una quita y una condonación" de deuda, cuando es la comunidad más endeudada. Según Sanz, el coste de los pactos y privilegios a esas comunidades "supera los 50.000 millones de euros", la "factura de los pactos del sillón" de Sánchez. Ha alertado que esos 50.000 millones, entre otros, saldrán del dinero de los andaluces. En este sentido, ha recalcado que el pacto que ha dado lugar a la investidura de Pedro Sánchez, además de "romper con la separación de poderes", es un "error porque da alas, de nuevo, al independentismo pactando con un prófugo de la justicia como es (Carles) Puigdemont". "No solo que es un error por humillar al Estado español, a todos los españoles y a todas las instituciones, sino porque rompe el principio de igualdad al generar privilegios para unas comunidades", ha dicho. Sanz ha insistido en que, a partir de ahora, "habrá dos comunidades privilegiadas, Cataluña y País Vasco, y una perjudicada que será Andalucía".