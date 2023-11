El PSOE sostiene, sobre un posible referéndum en Cataluña, que no promoverá iniciativas que dividan

La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado, sobre la hipotética celebración de una referéndum de autodeterminación en Cataluña, que el PSOE no va a promover ninguna iniciativa política que "ahonde en el desencuentro y en la división". En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, ha señalado que la posición del PSOE sobre este asunto es conocida. Por el contrario defiende que los socialistas han emprendido una ruta para devolver a las instituciones "lo que nunca tenía que haber salido de ellas", según ha apuntado. Al ser requerida de nuevo a que aclare si en esta legislatura va a haber o no referéndum de independencia en Cataluña, ha insistido en que el PSOE piensa lo mismo que siempre: "Que no", y así ha quedado trasladado en los acuerdos firmados con los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, a renglón seguido ha dejado claro que la Constitución española no es militante y por tanto cada partido aspira "legítimamente" a lo que sus votantes piden. En todo caso ha reiterado que el PSOE "es la bisagra de este acuerdo" y el partido que "se hace cargo de la situación del país", según ha opinado, porque siempre ha tenido muy claro el modelo territorial que proyecta "de aceptación de lo distinto, de lo plural, de lo diverso, que es donde queremos caminar", ha expresado. "Lo venimos practicando, esto no son teorías, esto son hechos que hemos construido desde la propia Transición democrática del año 1977". FORMACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO Por otro lado, al ser cuestionada sobre la formación del nuevo Gobierno y si va a repetir como ministra o aspira a una Vicepresidencia, Montero solo ha indicado que el presidente todavía no ha trasladado cuál es su idea para conformar el nuevo Ejecutivo y por tanto están "a su disposición". Montero ha indicado que este fin de semana estarán "todos pendientes" de los teléfonos para recibir la llamada del presidente y de que Sánchez conforme un Ejecutivo que, "sin duda", será bueno para España, para la economía y para los jóvenes. "Todos teléfono en mano justamente viendo cómo el presidente termina de configurar este Gobierno para el futuro", ha rematado. La 'número dos' del PSOE cree que lo importante es que la legislatura eche andar después de que Sánchez lograra este jueves sacar adelante la investidura "con una mayoría tan importante" de 179 votos favorables, con un proyecto de "entendimiento, reencuentro" y sobre todo de agenda social.