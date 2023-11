Díaz ofrece a Podemos que Álvarez sea ministro si cesa sus ataques a Sumar y Belarra lo critica y pide a Montero

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha remitido una oferta a Podemos para que el dirigente del partido, Nacho Álvarez, sea ministro en el próximo Ejecutivo de coalición, pero condicionado a que la formación morada cese "los ataques públicos e insultos a miembros de Sumar", incluida la propia vicepresidenta segunda en funciones. Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afeado este ofrecimiento, que ve como una estrategia tanto de Díaz como de Pedro Sánchez para "justificar que les echan" a su partido del Ejecutivo más que una propuesta e insiste en que, como el resto de formaciones, "los ministros de Podemos los elige Podemos". Así, implícitamente insiste en que su elección es la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero. Según ha adelantado 'eldiario.es' y ha podido confirmar Europa Press en fuentes tanto de Sumar como de Podemos, este viernes Díaz ha remitido un escrito donde plantea que Álvarez sea ministro en representación de la cuota morada. Junto a ello, el texto marca como requisito que Podemos concurra con Sumar al próximo ciclo electoral, empezando por los propios comicios europeos, algo que ahora mismo es una incertidumbre a tenor del nivel de enfrentamiento público. También está en ese horizonte las futuras elecciones en País Vasco, Galicia y Cataluña. Específicamente, la misiva agrega que respetando la libertad de criterio Podemos debe comprometerse a dejar sus ataques a Sumar y girar a una relación "cordial y de cooperación con todo el espacio", También el documento dirigido a la cúpula postula que Podemos pauta que, en caso de asumir este acuerdo e integrarse en el Gobierno, debe apoyar las iniciativas del Consejo de Ministros en el Congreso y aceptar completamente los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en el seno de la coalición. Asimismo, promulga asumir y respetar la línea marcada por la dirección del grupo parlamentario. Recientemente, Podemos aprobó su nuevo documento político donde proclama su autonomía ante Sumar y remarca que los votos de sus cinco diputados "no se regalan" y deberán negociarse". Precisamente ayer, Belarra denunció que tanto Sánchez como Díaz pretendían excluirles del Ejecutivo y exigió que rectificaran su actitud. Además, manifestó que los socialistas quieren una coalición donde manden solo ellos y que no les gusta gobernar con Podemos, dado que prefieren la izquierda "dócil" y que se pliegue a ellos. Y en la última conferencia proclamó que su partido jamás sería una "izquierda servil". A su vez, el exvicepresidente Pablo Iglesias auguró que, con Podemos fuera, los morados no estarían sujetos a la disciplina de partido y que su apoyo al Ejecutivo no estaba atado y deberá negociarse como se hace con ERC, BNG y Bildu, a los que los parlamentarios morados se aproximarían para crear un bloque a la "izquierda" del Gobierno. APUESTA POR ÁLVAREZ De esta forma, Díaz apuesta así por la opción del secretario de Estado de Derechos Sociales como futuro ministro, quien además lideró el equipo negociador de Sumar para el acuerdo programático de coalición con el PSOE así como el portavoz de la coalición en campaña. Y su perfil ha sonado durante esta semana como opción para el departamento de Derechos Sociales, que hasta la fecha ha dirigido Belarra. Sectores de Sumar manifiestan que el también secretario de Economía de Podemos no entrará en el Ejecutivo si la ejecutiva morada no lo avala. La propuesta de Sumar remarca la elección de Álvarez como miembro de la Ejecutiva de Podemos que ha demostrado gran capacidad de gestión y buen entendimiento entre todas las partes. BELARRA: EL OFRECIMIENTO NO ES SERIO Sin embargo, la dirección de Podemos lleva reclamando que Montero forme parte del Ejecutivo y durante estos días ha denunciado que tanto Díaz como el presidente en funciones, Pedro Sánchez, pretende vetar a su partido. En redes sociales, Belarra ha criticado esta propuesta, sosteniendo que se les ha trasladado a la par que se filtraba a la prensa, al remarcar que la formación de Gobierno "es algo muy serio" y que para consolidar un bloque democrático se necesitan "las unas a las otras, sin vetos". "Como el resto de formaciones políticas, empezando por el PSOE, los ministros de Podemos los elige Podemos. Podemos sigue pensando que lo mejor que puede aportar al Gobierno de coalición es profundizar las transformaciones feministas al frente del Ministerio de Igualdad", ha planteado. En el seno de la formación morada, según fuentes consultadas por Europa Press, existe malestar por la oferta de Díaz, que interpretan solo como un intento de ganar el "relato" por parte de Sumar. Es más, algunas voces apuntan que es obsceno plantear el nombre de Álvarez cuando desde la configuración de las listas electorales se les intenta arrinconar. Incluso se apunta a que Sumar quiere matar a Podemos y "limpiar el suelo con la sangre". La distancia entre la dirección de Podemos sobre la figura de Álvarez se plasmó en el acuerdo de coalición, cuando los morados se desmarcaron del pacto, enfatizaron que el secretario de Estado respondía únicamente a Sumar y se quejaron de que no se les había informado de los pormenores de la negociación, algo que tanto Sumar como el secretario de Estado replicaron al asegurar que estaban al tanto. Y sectores en el partido que le veían a Álvarez de salida de la política sostienen que así lo deslizó en una ejecutiva.