Ariadna Ródenas:"Me hace ilusión revalidar el título en Arabia"

Neom (Arabia Saudí), 17 nov (EFE).- La ilicitana Ariadna Ródenas (Mondraker) se mostró "feliz y muy ilusionada" tras revalidar el título en la Titan Desert de Arabia Saudí, en la que dominó en tres de las cuatro etapas disputadas.

Tras el tercer puesto en la Titan de Marruecos y el segundo en la de Almería, Ródenas cumplió el objetivo de ganar una prueba en la que tuvo incidencia decisiva en la general la retirada por enfermedad de la gran favorita, la neerlandesa Tessa Kortekaas.

"Estoy muy contenta por revalidar el título en Arabia. Llegué en buena forma y sabía que iba a tener mucha rivalidad con Kortekaas, pero ella se retiró y me quedé sola en la lucha por la general. He disfrutado la carrera, pero tampoco ha sido fácil, las etapas son duras por esas pistas y he pedaleado muchas horas en solitario", explicó.

A punto de viajar a Costa Rica para disputar la Ruta de los Conquistadores, Ródenas también valoró, casi tanto como el triunfo absoluto, el hecho de haber sido condecorada con el dorsal dorado de Titan Legend, que se atribuye al participante que supera los 3.500 km en las pruebas de la Titan Series. EFE

soc/nam