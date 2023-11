Almeida censura que Sánchez certifique "quiebra de la igualdad" y su entrega a un proyecto "desgarrador" de democracia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha censurado este viernes que el ya investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya certificado con sus pactos la "quiebra de la igualdad" entre los españoles y su entrega a un proyecto "desgarrador" de la democracia y del Estado de derecho. Lo ha trasladado el alcalde en un Pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles, a petición del Grupo Municipal Popular, para mostrar el rechazo de la Cámara municipal a la amnistía. "Ya no todos los españoles somos iguales. Si unos se llaman Otegi, Puigdemont, Junqueras, Maestre o Maroto están por encima de los que nos llamamos de cualquier otra manera. Si uno se llama Otegi, Puigdemont, Junqueras, Maestre o Maroto pueden saltarse la ley, incumplir la ley y violar las reglas esenciales de nuestra democracia", ha censurado Almeida en su intervención. Así, ha criticado que Sánchez considere que aquellos españoles que creen en la pluralidad y diversidad en el marco de la Constitución son "de inferior categoría, de peor calidad y de peor especie" porque no son "supremacistas independentistas". "Hizo muchas promesas el señor Sánchez, pero ninguna de ellas tiene valor, porque las promesas valen lo que la palabra vale, y el señor Sánchez no tiene palabra, o dicho de otra manera, tiene demasiadas palabras. Una para cada situación, para cada rendición y para cada humillación", ha denunciado. Pero ha valorado que lo más "curioso" es que diga a los españoles que "todo lo hace, no por los siete votos de un golpista prófugo en la justicia con el que negoció en un hotel de Waterloo, sino por la agenda para el reencuentro". "Nos intentó vender que esto era la agenda para el reencuentro. Señora Maroto, me entristece profundamente que un tipo de la calaña política e intelectual de Gabriel Rufián humille al presidente del gobierno y a la presidencia del gobierno", le ha espetado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento. ALZAR "UN MURO" CONTRA AQUELLOS QUE NO PIENSAN COMO SÁNCHEZ En esta línea, el regidor de la capital ha asegurado que Pedro Sánchez quiere "alzar un muro contra todos aquellos que no piensan como él" y que alcanza la mitad de los españoles. "El único muro legítimo que se puede levantar en democracia es aquel que pretende defender la democracia, y el muro que quiere levantar Pedro Sánchez no quiere defender la democracia, sino se quiere defender a sí mismo de la democracia. Esto fue un pacto y un acuerdo entre un prófugo de la justicia, que considera que está por encima de la ley", ha valorado. Además, ha recordado que los independentistas tienen "una estrategia definida y un objetivo final y lo han dejado claro en numerosas ocasiones". "Ahora lo que tácticamente les viene bien es depurar toda responsabilidad penal, que el Estado les pida perdón porque el Estado lo que está haciendo es pedirles perdón", ha apostillado. Almeida ha cargado contra la decisión de Sánchez de apoyarse en "todos los enemigos de la España constitucional, desde los herederos de ETA que todavía no han pedido perdón por los crímenes de ETA, hasta la izquierda radical". También ha querido rendir el homenaje de la ciudad de Madrid a los jueces y a los fiscales que "pararon el golpe de estado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que tuvieron que afrontar los disturbios violentísimos que se dieron a Cataluña, al conjunto de servidores públicos que dieron lo mejor de sí mismos para preservar nuestra democracia". "Y sobre todo, a todos aquellos millones de catalanes que han vivido bajo el supremacismo independentista y que han resistido en nombre de la democracia y en nombre de todos los españoles. A todos ellos, desde aquí, desde la capital de España, gracias, muchas gracias. Su ejemplo nos inspirará siempre para seguir defendiendo la democracia y la conciencia", ha reivindicado.