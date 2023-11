Vandalizan por segunda noche consecutiva la sede del PSOE en San Sebastián de los Reyes (Madrid)

La sede de la agrupación local del PSOE en San Sebastián de los Reyes, situada en la Plaza de la Constitución del municipio, ha amanecido vandalizada por segundo día consecutivo, en esta ocasión con pintadas en las que se lee 'ratas' y manchada con excrementos. Coincidiendo con las dos jornadas de la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, la casa del pueblo socialistas ha sido atacada en la "impunidad de la noche y desde el cobarde anonimato", según ha denunciado la formación. Si este miércoles amaneció con carteles firmados por Noviembre Nacional en puertas y ventanas con mensajes como 'España no se vende' y '140 años de historia criminal', este jueves han aparecido pintadas en las que se lee 'Ratas' y con excrementos en la puerta. "El odio de los enemigos de la democracia no tiene límite", han indicado desde la formación local, que ha apuntado que el partido continuará trabajando "con la misma determinación y compromiso de siempre". "A cada acción de estos ultras reaccionarios responderemos con tranquilidad y actitud democrática", han recalcado desde la agrupación local del PSOE en San Sebastián de los Reyes, que se ha reafirmado en la defensa de sus convicciones. "Ni un paso atrás. Viva la Democracia y Viva la Libertad", ha destacado. Desde la formación atribuyen estas acciones vandálicas a "una minoría ultra, no representativa de la población de San Sebastián de los Reyes".