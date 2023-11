Prohens llama a defender la Constitución: "Lo que está en juego es la convivencia, y a mí me importa más que el poder"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas, sociedad civil, organizaciones y ciudadanía para defender la Constitución, porque "lo que está en juego es la convivencia". "Y a mí me importa muchísimo más que el poder", ha apuntillado. Así se ha expresado la líder del Ejecutivo autonómico este jueves durante su intervención en la clausura de la jornada informativa 'La hora de Baleares', organizada por el diario digital OkDiario en el Hotel Nixe Palace de Palma. Durante la jornada, se ha referido al "engaño masivo a los ciudadanos" a nivel nacional "con unos pactos con los que el PSOE está haciendo todo lo contrario a lo que dijo el 23J", dando pie a una "amnistía inaceptable para cualquier demócrata y para cualquier constitucionalista, votara la opción política que votara". En esta línea, ha recordado que todas las asociaciones judiciales, "incluso la más progresista", lo han definido "como una intromisión a la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes". Y no sólo jueces, sino también fiscales, colegios de abogados, notarios, sindicatos o patronales, ha añadido. Del mismo modo, ha hecho también mención a las movilizaciones en la calle para expresar la contrariedad a la amnistía el pasado fin de semana, cuando "dos millones de personas" en toda España y "13.000 personas en Baleares salieron a decir, de manera pacífica, que España no se rinde". "Sin duda, estamos ante unos hechos de una gravedad sin precedentes, de una deriva irresponsable iniciada por parte del Partido Socialista, que ha renunciado a ser un partido constitucionalista y de Estado, todo por seguir Sánchez en la Moncloa", ha censurado la presidenta balear, a la vez que ha expresado que "jamás" se hubiera imaginado que el Congreso de los Diputados "tendría el poder para controlar a los jueces sus decisiones y sentencias". Así, frente a un "Partido Socialista sin palabra, que ha roto todos los consensos", está el Govern balear "de palabra, dispuesto a dar todas las batallas para defender los intereses de los ciudadanos de las Islas y la igualdad de todos los españoles", ha reiterado Prohens. Por todo ello, "ante este panorama incierto y complejo", la presidenta ha creído que "las comunidades autónomas tendrán un gran papel y una enorme responsabilidad para defender la libertad, la igualdad y la Constitución, que es de donde ha emanado el mayor periodo de estabilidad, de paz y de progreso de la historia de España". En el transcurso de su intervención, la líder del Ejecutivo autonómico también se ha referido a los retos que enfrenta la Comunidad y ha defendido su "modelo claro de gestión, de moderación y de apuesta por la libertad individual", recordando algunas medidas llevadas a cabo en materia de política fiscal, la gratuidad en la etapa 0-3 años, el decreto de emergencia habitacional o las primeras medidas para atraer médicos a Baleares. Igualmente, la presidenta ha defendido el tejido empresarial de Baleares, que ha calificado de "ejemplar", y ha pedido que se termine la "criminalización" hacia los empresarios y empresas. "Se ha acabado vender a los empresarios de estas Islas como hombres con chistera y puro, insensibles a los retos de nuestra sociedad, básicamente porque es falso", ha enfatizado.