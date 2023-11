Presidente Audiencia de Madrid dice que la democracia "está en peligro y estamos en un proceso de regresión democrática"

El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, ha afirmado este jueves que con el proyecto de ley de Amnistía y el acuerdo del PSOE con Junts se asiste en España a "un proceso de regresión democrático" y que la democracia "está en peligro". Preguntado tras la rueda de prensa sobre la Memoria de la Audiencia por la situación política de España, González ha señalado que los jueces y magistrados han de ser "prudentes" en sus manifestaciones públicas y actuar con "absoluta neutralidad". Pero como servidores públicos y fieles al juramento de lealtad a la Constitución, también tienen "la obligación" de pronunciarse cuando "se vea comprometido el funcionamiento del Estado de Derecho". Por ello, ha recordado el presidente de la Audiencia de Madrid, se han escuchados manifestaciones tan críticas de todas las asociaciones del mundo de la Judicatura en los últimos días contra acuerdos de investidura que hablan de comisiones parlamentarias "para controlar a los jueces". "Son manifestaciones de colectivos vinculados al mundo del Derecho que yo suscribo desde la primera a la última frase", ha subrayado. Juan Pablo González ha asegurado que tanto el proyecto de ley de Amnistía como la amenaza de comisiones parlamentarios sobre jueces "suponen un ataque sin precedentes al principio de independencia judicial y separación de poderes". "Ese proyecto de ley pretende anular y neutralizar la actuación del Poder Judicial para lograr la impunidad de delincuentes que han cometidos delitos muy graves", ha apuntado. En este punto, el presidente de la Audiencia Provincial ha recordado que "solo los jueces pueden decir en cada momento qué es delito y qué no". "El proyecto de ley incorpora una motivación, una justificación de motivos que es aparente, no responde a la realidad. Con esa ley no se busca la concordia, sino que solo se cambian votos por investidura. Unos compran impunidad y otros investidura", ha apostillado. González ha incidido, en la misma línea en al que se ha pronunciado las salas de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del Tribunal Supremo, que dicho pacto "afecta a principios esenciales del Estado de Derecho como la separación de poderes y la independencia judicial". Por ello, esperan que se pronuncie al respecto el Tribunal Constitucional y los órganos judiciales europeos. El máximo responsable de la Audiencia de Madrid ha mencionado dos vías judiciales para responder a la situación que denuncian. La primera es considerar que la ley de Amnistía vulnera la Constitución Española, por lo que se podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Y la otra, la vía europea, si esa futurible norma es contraria a los artículos 2 y 19 de la Unión Europea, sobre todo en cuanto a la separación de poderes se refiere, por lo que se podría plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que en la vía de urgencia tardaría unos seis meses en resolverse. Recordando, además, que el Derecho Comunitario prevalece sobre el nacional. RENOVACIÓN DEL CGPJ Por otro lado, preguntado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), González ve "lamentable" que lleven casi 5 años en esta situación, "un bloqueo que deteriora la imagen de la Justicia y supone un debilitamiento del poder judicial". "Lo que habría que hacer ahora es fortalecer las instituciones para hacer frente a ese proceso de reversión democrática. Mi censura a los grupos políticos que no han permitido la renovación del Consejo es absoluta. Debería haberse hecho con la actual ley, aunque sea deseable una reforma. Sería deseable una pronta renovación y es una de las tareas pendientes que debería acometer el Gobierno y la oposición, en la búsqueda de los mejores candidatos para integrar el CGPJ. Sería inexcusable no hacerlo para evitar que se profundice en su deterioro", ha apuntado. Inquirido también por sus preferencia para dirigir el Ministerio de Justicia una vez se configure el nuevo Gobierno de España, el presidente de la Audiencia Provincial espera que el presidente, Pedro Sánchez, nombre a una persona conocedora de la Administración de Justicia "y sensible a sus demandas".