Moreno lamenta el "disparate colosal" de la investidura de Sánchez: "No vienen buenos tiempos en calidad democrática"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este jueves el "disparate colosal" que ha supuesto la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pactada con casi "18 partidos", entre los que se encuentran los que quieren "romper" España, y ha augurado que no vienen "buenos tiempos" en términos de calidad democrática e institucional. Así se ha pronunciado Moreno en sendas entrevistas en Canal Sur Radio y RNE, recogidas por Europa Press. Preguntado sobre si comparte las palabras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado a Pedro Sánchez en el Congreso tras ser investido de que "esto es una equivocación", Moreno ha indicado que "absolutamente, por una razón muy sencilla, porque es un error pactar con 18 partidos políticos", entre ellos los que no "creen en España, sino que quieren romper este proyecto común y compartido". Ha añadido que además es "un error romper los contrapoderes que tiene nuestra Constitución, que es la separación de poderes", y por eso, "todo el poder judicial está muy en contra de esa ley de amnistía". Para Moreno, ha sido además un "error darle alas otra vez al independentismo, un independentismo que estaba dormido, que prácticamente ya no tenía protagonismo, y ahora ha recobrado todo el protagonismo con un señor que es prófugo de la justicia (en referencia a Carles Puigdemont), que es el que manda, y con el que se ha negociado esta investidura a miles de kilómetros de España". "Por tanto, creo que no vienen buenos tiempos para nuestro país en términos de calidad democrática e institucional", según ha señalado. Moreno se ha mostrado convencido de que esta legislatura "va a ser convulsa y complicadísima, porque un pacto con casi 18 partidos políticos es un disparate colosal". Ha recordado que Pedro Sánchez es el primero en ser elegido presidente del Gobierno tras haber perdido las elecciones generales, y además "saltándose" todas las normas y con unos acuerdos con partidos independentistas que, por un lado, "rompen" la legitimidad del estado de derecho, con una ley de amnistía que "borra de un plumazo" a personas que han delinquido, y, por otro, que generan "desigualdad entre los españoles". "Ya sabemos perfectamente que hay dos comunidades autónomas privilegiadas, que va a ser Cataluña y País Vasco, y una perjudicada que va a ser Andalucía", ha sentenciado.