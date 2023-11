Mónica García acusa a Ayuso de insultar "a todos españoles" por su ataque a Sánchez tras "denunciar su corrupción"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de insultar "a todos los españoles" por su ataque desde la tribuna del Congreso de los Diputados al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, tras "denunciar su corrupción". Así lo ha lanzado en la sesión de control de este jueves de la Cámara de Vallecas después de que ayer en el debate de investidura, el socialista afeó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, alertase "sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad" y su respuesta fuese "evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra ese caso de corrupción". Ayuso, que estaba sentada en la tribuna, al escucharlo ha reaccionado con unas palabras que varios diputados del PSOE han interpretado como un insulto (hijo de puta) a Sánchez. En un primer momento, desde el equipo de la presidenta ironizaron con que lo que había dicho era "me gusta la fruta" pero posteriormente señalaron que las acusaciones eran "una ignominia y una cobardía" y que la respuesta, "dicho para sí misma", es "lo mínimo que se merece". Así, Mónica García ha insistido este jueves en que Ayuso "dio una mordida a su hermano" en la pandemia y le ha advertido de que puede insultarles a todos porque seguirán "denunciando su corrupción". Ha tachado de "deleznable" las palabras de Ayuso a Sánchez y ha acusado a los 'populares' de meter "la mano en la caja de los madrileños". "En España cabe su hipérbole, pero ahí no caben millones de españoles. ¿Cuántos le sobramos, 12 millones?, ha lanzado García, en referencia al número de votantes de las formaciones que darán previsiblemente hoy su 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez. Ha ironizado García con las peticiones de la derecha de auxilio al exterior ante la amnistía a los independentistas y ha indicado que quien ha pedido "auxilio es España" ante el PP y Vox, a su "negacionismo climático o el retroceso de los derechos LGTBI". "Madrid no se defiende insultando al resto. Hoy nace un Gobierno valiente, sin miedo. No nos van a quebrantar. Hágale un favor a España y échese a un lado", ha rematado García. OSSORIO PIDE A GARCÍA QUE RETIRE SUS PALABRAS Y ELLA SE NIEGA A raíz de esta intervención, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha parado el Pleno por las afirmaciones de "extrema gravedad" vertidas por García contra la presidenta, cuando ha sido "declarada inocente por la Fiscalía Europea y española". "Ayer me pareció muy mal que en el Congreso no llamaran la atención al presidente del Gobierno tras acusar de un delito a una persona declarada inocente", ha expuesto Ossorio ante el rechazo de las bancadas de izquierdas. Ha proseguido afeando a García la alusión de la "mordida" y a el gusto por meter "la mano en la caja". Ha recordado que él no tiene la facultad de retirar estas palabras del diario de sesiones y por ello le ha pedido a García que se retracte. Ante el 'no' de la líder de Más Madrid le ha llamado al orden. Mientras tanto ha habido alboroto desde este grupo parlamentario con varios diputados tachando a gritos a Ossorio de "dictador". Posteriormente, Ayuso ha criticado estos gritos y ha cuestionado "qué se puede esperar de una oposición que acaba de decir en esta Cámara que el presidente de la Asamblea es un dictador". "¿Dónde vamos a llegar?", ha añadido.