La sesión de investidura se reanudará hoy con la intervención de Bildu y la votación se prevé para mediodía

El debate de investidura de Pedro Sánchez se reanudará este jueves en el Congreso a las 9 de la mañana con la intervención de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, y finalizará con la votación de la candidatura del socialista a la Presidencia del Gobierno que se prevé para alrededor del mediodía. Tras la intervención de Aizpurua y su debate con el aspirante socialista, será el turno del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que también podrá debatir en solitario con el presidente del Gobierno en funciones. También subirán a la tribuna este jueves los diputados de las tres formaciones que integran el Grupo Mixto: Néstor Rego (Bloque Nacionalista Galego), Cristina Valido (Coalición Canaria) y Alberto Catalán (Unión del Pueblo Navarro). El turno de los grupos parlamentarios finalizará con la intervención del portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, y después tendrá lugar la votación por llamamiento. Como establece el Reglamento, cada una de sus señorías deberá ponerse en pie para proclamar su voto (sí, no o abstención), por orden alfabético a partir de una letra elegida al azar. NUEVO PROTOCOLO PARA LA VOTACIÓN Para esta ocasión se estrenará un nuevo protocolo con pautas para casos de errores en las votaciones con el fin de evitar nuevas controversias como la ocurrida en la segunda vuelta de la fallida investidura del candidato 'popular' Alberto Núñez Feijóo, celebrada el pasado 27 de septiembre. Ese día, el diputado de Junts Eduard Pujol se levantó de su escaño y dijo 'sí' pero, cuando estaba ya sentándose, se percató de su error y pronunció un 'no', una situación que acabó con la presidenta del Congreso declarando nulo ese voto, entre airadas protestas del PP. La votación de Sánchez podría tener lugar al mediodía, aunque todo dependerá del tiempo que dedique a debatir con los portavoces este jueves. Se prevé, en todo caso, que salga investido presidente en primera vuelta, para la que sólo necesita 176 votos, teniendo en cuenta que el candidato tiene amarrados 179 votos (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria). De no ser así, habría que repetir la votación 48 horas después.