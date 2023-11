La izquierda critica las reformas de leyes LGTBI mientras la C.Madrid defiende que quieren dar voz "a la ciencia"

Más Madrid y PSOE han criticado en la Asamblea de Madrid las reformas de las leyes LGTBI y Trans en la Comunidad propuestas por el Partido Popular mientras que el Gobierno regional ha defendido que con ellas quieren "dar voz a los expertos y a la ciencia frente a la ideología". El primero en tomar la palabra para abordar esta cuestión en el Pleno de la Cámara regional ha sido el diputado del PSOE Santi Rivero, quien ha criticado que con las reformas se vaya a "eliminar de un plumazo" las sanciones contra, por ejemplo, "cánticos" contra el colectivo. "Discriminar en la Comunidad de Madrid va a salir totalmente gratis. Además, ustedes eliminan de un plumazo el capítulo referente a la educación. Ustedes van a dejar desprotegidos a los menores LGTBI en los centros educativos, eliminan los protocolos, eliminan los planes y les dejan solo frente al bullying", ha lanzado, para a continuación preguntar "cómo se atreve" la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "a habar de diversidad y hablar de orgullo". Considera que de lo que van a hacer al "veto parental hay un paso". Por su parte, la diputada de Más Madrid e histórica activista LGTBI Carla Antonelli ha criticado que la presidenta regional haya asentado "su primer golpe" de forma "cobarde" contra las personas trans y LGTBI en la Comunidad "por la puerta de atrás y por la vía de urgencia". "Mire, de golpes, nosotras sabemos mucho, de cómo nos molieron a palos en las comisarías y en las cárceles franquistas y post-franquistas y nuestras hermanas de hoy que han visto aumentar en sólo cinco años un 252% los delitos de odio con vuestros discursos", ha lanzado. La parlamentaria considera que con esa "abominación" se allanan "comportamientos violentos", ya que "lo que no derogan, lo transforman en todo lo contrario". Antoneli ha criticado que se elimine "la autodeterminación y la despatologización de las personas trans", la "documentación administrativa" regional y se les obligue a "pasar por psicólogos y psiquiatras". "Pasamos a ser desde ya enfermos", ha sostenido, al tiempo que ha sacado y ondeado la bandera trans. NO SE RECORTARÁN DERECHOS, DICE LA COMUNIDAD Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha sostenido que es "rotundamente falso" que vayan a "recortar derechos" y ha sostenido que estos se van a "reforzar". "Se trata de dar voz a los profesionales y a la ciencia por encima de la ideología", ha defendido. Dávila ha indicado la Comunidad "ha sido siempre pionera en la protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI", ya que fue el PP quien "impulsó" en la Asamblea la primera norma en la materia y quien puso en marcha "el primer Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI". La consejera madrileña ha hecho hincapié en que "no se va a derogar ninguna ley" sino que "se modifica la normativa para proteger a los menores para que primen los criterios profesionales sobre los políticos". Entre otras acciones, ha defendido que van a proteger y acompañar a los menores y a sus familias, trabajar con las asociaciones y grupos feministas para actuar con rigor, reforzar las medidas para evitar discriminación, mantener los protocolos contra el acoso o garantizar los procesos médicos más adecuados. "Han sido los gobiernos del PP, y no la izquierda, los grandes responsables de que, hoy, en esta región, todos los madrileños gocemos de los mismos derechos y oportunidades. Por tanto, no vengan aquí a dar lecciones de igualdad, de equidad, de respeto. Principios que hoy están pisoteando en el Congreso de los Diputados", ha zanjado.